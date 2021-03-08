Entombed A.D.’nin solisti hayatını kaybetti

Petrov’un 7 Mart tarihinde safra kanalı kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Vokalleri üstlendiği Entombed A.D. grubundaki arkadaşları tarafından yayınlanan açıklamada ise, sanatçı hakkında şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili arkadaşımız Lars-Göran Petrov’un hayatını kaybettiğini duyurmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Kardeşimiz, liderimiz, vokalimiz, Şef Asi Meleğimiz dün gece başka bir yolculuğa çıktı. İnanılmaz bir arkadaştı ve pek çok kişiyi etkilemişti. Sesi, müziği, karakteri ve eşsiz kişiliği ile pek çok kişinin hayatını değiştirdi.



LG’nin gülüşünü sonsuza kadar kalplerimiz de taşıyacağız. Bir röportajında, mezartaşına senin ve müzik mirasınla ilgili olarak ne yazılmasını istediğinle ilgili soruya ‘Ben ve müziğim hiçbir zaman ölmeyeceğiz’ yazılmasını istediğini söylemiştin. Ve ölmedin. Sonsuza kadar kalplerimiz de yaşayacaksın.”



Petrov’un ölümü metal müzik dünyasında üzüntü ile karşılanırken, pek çok grup ve sanatçı, Petrov hakkında başsağlığı mesajı yayınladı.



Johan Hegg (Amon Amarth): LG’yi ve onun arkadaşlığı ve bana etkisini anlatmak için efsane sözcüğü yetersiz kalıyor. Metal’deki en iyi ve orijinal seslerden biriydi. Aynı zamanda tanıyabileceğiniz en nazik, alçakgönüllü ve neşeli bir kişiydi. Seni özleyeceğiz dostum. Huzur içinde yat.



Orange Goblin: Entombed/EnTombed AD grubundan LG Petrov’un hayatını kaybettiğini öğrendiğimiz için çok üzgünüz. Geçtiğimiz yıllar içinde LG ile tanışıp, takılma şerefine erişmiştik. Her zaman neşeli, sevecen ve yanında olmaktan mutluluk duyacağınız birisi olmuştu. Müziği ve mirası sonsuza kadar yaşayacak. Bu korkunç zamanda ailesinin ve grup arkadaşlarının yanındayız. Huzur içinde yat LG Şef Asi Melek.



MARDUK: HUZUR İÇİNDE YAT LG PETROV

Esa Holopainen (Amorphis): Hoşçakal kardeşim ve neslimizin sesi. Seni özleyeceğim. Mükemmel bir dünyada geçtiğimiz sene seninle ülkeleri dolaşacağımız, beraber çalacağımız ve bira ile anıları paylaşacağımız bir turnede olacaktık.



Dark Funeral: Müziğin için teşekkürler LG. Arkadaşlığın için teşekkürler. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Huzur içinde yat.



Petrov Morbid grubunun bateristliğini yaptığı dönemde Entombed grubunun vokal olarak dahil olmuştu. Entombed grubu ile 2014’e kadar kalan Petrov, grup içinde yaşanan bazı anlaşmazlıklar sonucu ayrılarak Entombed’dan ayrılan diğer üyelerle beraber 2014 yılında Entombed A.D. grubunu kurmuştu.