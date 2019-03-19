Oyuncu ve müzisyen Erdem Yener, Türk sinemasının unutulmaz müziklerini bir albümde topladı. Yener, projesini, “Bir müzisyen ve oyuncu olarak; iki mesleğimi birleştirmek, nostaljiyi yenilikçi bir pencereden değerlendirmek istedim. Film Olmuş Şarkılar projesinde; seçmekte çok zorlandığımız ama sonunda hayalimdeki soundu en doğru şekilde taşıyacağına inandigim şarkılara yer verdim” sözleriyle anlattı.



1960’lı yıllardan itibaren Yeşilçam’a damga vuran filmlerin akıllara kazınan şarkılarının seçkilerinden oluşan Film Olmuş Şarkılar projesi, projede bulunan şarkıların yeniden düzenlemesi ve Erdem Yener’in yorumu ile farklı bir duygu kazanıyor.



Albümdeki şarkıları her ay tek tek dinleyici ile buluşturacak olan sanatçı, projenin ilk şarkısı Bana Yalan Söylediler’i müzikseverlerle paylaştı.



Proje için uzun zamandır çalışmalarını devam ettiren sanatçı, Bana Yalan Söylediler şarkısının video klibinde, "eğer 70'lerde yaşasaydım ne olurdu" diye sorduğu sorunun cevabını verirken aynı zamanda gülümsetiyor. Klipte Erdem Yener’e, başarılı oyuncu Aylin Kontente Kul, İzzet Öz ve yakın arkadaşları eşlik ediyor.



Bana Yalan Söylediler klibinde Erdem Yener ile birelikte Aylin Kontende de rol aldı.

BANA YALAN SÖYLEDİLER KLİBİ YAYINLANDI

Prodüktörlüğünü yine kendisinin üstlendiği Film Olmuş Şarkılar albümünde Erdem Yener, klasik rock ve elektronik ögeleri harmanlayarak yepyeni bir sound ile dinleyicinin karşısına çıkıyor.



Türk sineması hayranları ve dinleyiciler için bir hediye niteliğinde olan bu özel projede Erdem Yener, her şarkı için ayrı ayrı dönemsel kurgular hazırlayarak tüm şarkıları görsel ile destekleyecek.



Film Olmuş Şarkılar projesinin ilk şarkısı Bana Yalan Söylediler ve klibi tüm dijital platformlarda...