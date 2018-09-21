TÜYAP; İstanbul, Adana, Bursa, Konya, Diyarbakır, Samsun ve Erzurum kentlerindeki fuar merkezlerine 2018 yılından itibaren Eskişehir’i de katarak yeni fuar projelerine hazırlanıyor.
150 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı planlanan TÜYAP Eskişehir Kitap Fuarı'na; söyleşi, panel, şiir dinletisi, çocuk etkinlikleri ve atölye çalışmalarıyla birlikte 60 kültür etkinliğinde 200 yazar, 11-16 Aralık 2018 tarihleri arasında Eskişehirli okurlarla buluşacak.
Fuar, Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.
Eskişehir Kitap Fuarı'na 200 yazar katılacak
Sanat
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle, 11-16 Aralık 2018 tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilecek TÜYAP Eskişehir Kitap Fuarı, Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi‘nde düzenlenecek.
TÜYAP; İstanbul, Adana, Bursa, Konya, Diyarbakır, Samsun ve Erzurum kentlerindeki fuar merkezlerine 2018 yılından itibaren Eskişehir’i de katarak yeni fuar projelerine hazırlanıyor.