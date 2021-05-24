Eurovision’da uyuşturucu iddialarının ardından Fransa polemiği

Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan Maneskin grubunun başarısı İtalyanları sevince boğdu. 31 yıl aradan sonra gelecek yıl şarkı yarışmasına ev sahipliği yapacak olan İtalya’da şimdiden Eurovision’un hangi kentte yapılacağı tartışma konusu oldu. Adaylar arasında Torino başı çekerken Milano, Roma ve arenası ile ünlü Verona kentinin de ev sahipliği için ismi geçiyor.



Genç rock grubunun zaferi birbirlerini kuzen olarak niteleyen İtalyanlar ile Fransızlar arasındaki kültür ve sanat rekabetini de bir kez daha gözler önüne serdi.



Fransızlar, İtalyan grubun diskalifiyesini isterken, İtalyanlar yarışmada ikinci olan Fransızları hazımsızlıkla suçluyor.



Sadece birkaç yıl öncesine kadar Roma sokaklarında bozuk para karşılığı performans sergileyen dört gencin hızlı başarı öyküsünü ve yarışma sonrası yaşananları NTV Milano Muhabiri Şeyda Canepa derledi.



ROMA SOKAKLARINDAN EUROVISION’A



İtalya’daki başarı grafiği 2017 yılında İtalya X Factor yarışmasında finale kalmaları ile başlayan ve bu yıl San Remo müzik yarışması zaferi ile taçlanan Maneskin rock grubunun Eurovision birinciliği 4 dört gence uluslararası müzik dünyasının kapılarını da açmış oldu.



2016 yılında liseler arası şarkı yarışmasında Maneskin ismi ile ortaya çıkan grup Roma’nın en işlek caddesi Via del Corso’dan geçenlerin sık sık rastladığı sokak müzisyenleri arasındaydı.



2017 yılında katıldıkları X Factor yarışmasında elde ettikleri ikincilik ile büyük bir popülerlik kazanan eski lise arkadaşları 4 yılda toplam 15 platin ve 6 adet altın plak kazandı.



Yaşları 19 ile 21 arasında değişen dört müzisyen genç, orjinal sahne kostümleri ile de italyan basınında birçok kez gündeme geldi. Özellikle baş solist Damiano, İtalya’da bir stil ikonu oldu. İngilizce yerine İtalyanca dilinde rock müzik yapmakta ısrar eden Maneskin grubu, 1964 yılında Gigliola Cinquetti’nin seslendirdiği Non Ho L’eta ve 1990 yılında Toto Cutugno’nun söylediği Insieme 92 şarkısı ile kazanılan birinciliklerden sonra İtalya’yı Eurovision Şarkı Yarışması’nda rock müzik kulvarına taşımış oldu.



İtalyan basınına göre Maneskin’in Rotterdam’daki başarısı, uluslararası alanda italyan müziğinin geleneksel melodilerini geride bırakıp rock müziğinde de iddialı olduğunu, önyargıları kırarak ispatlamış oldu.



UYUŞTURUCU İDDİASI VE İTALYA-FRANSA POLEMİĞİ



Yarışmaya katılan 26 ülke arasında 524 puan alarak Zitti e Buoni isimli eserle kazandıkları zaferin ardından sosyal medyada yer alan bir iddia yüzünden zan altında kalan grubun baş solisti Damiano David, uyuşturucu kullanmadığına dair açıklama yapmak zorunda kaldı. Söz konusu iddianın ardından yarışmada ikinci olan Fransa’dan diskalifiye çağrısı geldi.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşinin arkadaşı olduğu belirtilen ünlü Fransız sunucu Cyril Hanouna’nın sosyal medya hesabından Maneskin’in diskalifiye edilip Fransa adına yarışan Barbara Pravi’nin birinci ilan edilmesini istemesinin ardından, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian da tartışmaya katılarak Maneskin’in uyuşturucu testi yaptıktan sonra sorunun deontoloji komisyonu tarafından çözülmesi gerektiğini açıkladı.



Baş solistin kutlamalar sırasında önündeki sehpada bulunan içki şişelerinin arasına eğilerek uyuşturucu kokladığı iddiası geniş ölçüde Fransız sosyal medya hesaplarında yer alırken, haber Avrupa basınında da skandal yarattı. Maneskin’in birinciliğinin iptalini isteyenler özellikle Fransa’da sosyal medyada gündem oldu. Maneskin grubu sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanmadıklarını ve uyuşturucuya karşı olduklarını belirterek gönüllü test için hazır olduklarını söyledi. İtalyan basını ve sosyal medyada görüş bildirenler ise Fransızların kaybetmeyi bilmediklerini öne sürerek Maneskin’in açıklamasını öne çıkarttı ve baş solistin önündeki sehpanın üzerine uyuşturucu koklamak için değil, yere düşüp kırılan bardak için eğildiği tezine yer verdi. Sosyal medyaya yansıyan kırık bardaklı görüntüler de yine görüş bildirenler açısından Maneskin’in savunmasını destekler gözüküyor.



Bu arada yarışma kurallarına aykırı olduğu için şarkının içinde yer alan küfürlü içerikleri de çıkartmak zorunda kalan Maneskin baş solisti sonuçlar açıklandıktan sonra tekrar sahne aldığında ise şarkıyı sansürsüz okumayı tercih etti. Bu durumda bir kez daha Maneskin grubunun diskalifiye olması gerektiği iddiaları dile getirildi ancak Eurovision Şarkı Yarışması yönetmeliğinin böyle bir kural içermediği bildirildi.

İTALYA’DA SOSYAL MEDYADAKİ YANKILAR



Damiano, Victoria, Thomas ve Ethan ile 31 yıl sonra gelen zafer İtalya’yı sosyal medya platformlarında da sevince boğarken, 2006 yılında kazanılan dünya kupası ile paralelik gösteren yorumlar yapılıyor. Başbakanlık resmi sosyal medya hesabında Maneskin’in zaferi kutlanırken, İtalyanların başarısı karşısında kıskanç ve hazımsız davranmakla itham edilen ‘kuzen’ Fransızların sıralamada ikinci gelmesinin zaferin tadını daha da artırdığına dair alaycı vurgular yapılıyor ve Fransızlar kaybetmeyi öğrenmeye davet ediliyor.



Cuma akşamı Raiuno kanalında canlı yayınlanan Eurovision yarışması reytinglerde de açık ara ile ilk sırada yer aldı.