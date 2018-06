"Everything is Love mi gerçekten?"

Anladım ki ne olursa olsun onların enerjiisi hiç bitmeyecek. Hatta artarak çoğalacak. Neden mi? Çünkü, Beyonce efsunlu. Biraz ara verdiği dediğim anlarda bir şeyler yapıp kendini hatırlatıyor. Bazen yanına eksi grubundan arkadaşlarını alıyor - ki bence bunu “bakın ikisinden de iyi sesim var ve ikisinden de güzelim demek için yapıyor – bazen de müzik yaparak milyarder olan yegane insanlardan birini eşi yaptığı için haklı bir gururla yanında taşıdığı Jay Z ile boy gösteriyor. Beyonce, Jay Z tarafından keşfedildiğinde ikilinin beraber yaptığı şarkılar ve videolarından ateş çıkardı. Birbirlerine duydukları aşk ekrandan taşardı. Evlilik, 3 çocuk, sen beni aldattın, ben sana aldandım derken aşk denen şey projeye dönüştü. Tabi bu arada işin kalitesi ve maliyeti arttı. Karı koca birbirlerinden beslenir hale geldi. “On The Run Tour” ile 2014’te dünyayı yerinden oynatan çift “On The Run Tour louvre müzesi 2” ile 2018’i de sallamaya karar verdi. Konseri sırasında büyük ekrana yaşam öyküsünden izler yansıtmayı seven Beyonce bu kez ilk çocuğu Blue Ivy’den, ikizlerine hamileyken birazdan patlayacak hissi veren kocaman karnından ve eşi Jay Z ile yaşadığı süper lüks romantik anlardan görüntüleri hayranlarıyla paylaştı. Çığlıklar eşliğinde sahneye el ele çıkan Bey.Z. (Beyonce Jay Z.), dünyaya “ne olursa olsun birlikteyiz” pozları verdi. Ve arkadaş, biri 40’ına diğeri 50’sine merdiven dayayan bu çiftin enerjisi bir türlü bitmek bilmedi. Neden mi?



Çünkü, her şey aşktır. Türkçe söylenince olmadı, şöyle diyelim: Everything is Love. İkilinin konser duraklarında duyurduğu albüm sonunda çıktı. Biz de sahneye el ele çıkmalarının nedenini anlamış olduk. “Everything is Love” albümünde Migos, Pharrell Wlliams ve Dr. Dre gibi isimlerin de adı geçiyor. Yani biraz “aşk” biraz da “gang” diyor 9 şarkılık albüm. Albümün ilk videosu “Apes...t” ise bazı anlarda Kibariye ile eşi Ali Bey’i izlediğim hissini verdi bana. Neden mi?



Çünkü, dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Louvre’da çekildi. Onlarca kostüm değiştiridi. En önemlisi şarkı boyunca Carter çiftinin ağzından “para” kelimesi düşmedi. İhtişamı hazmetmek ve görgüsüzlük arasındaki ince çizgiyi çoktan geçen Carter’ler rengimizden ve şartlarımızdan dolayı bizi dışlayanlar, şimdi dolarlarımızın altında eziliyor mesajını verdi ha verdi. Ricky Saiz’in çektiği videoda beyazların resmedildiği, paha piçilemez tabloların görüntüsü muazzamdı. Özel olansa o görüntülerin, siyahi oyuncuların yer aldığı sahnelerle yeniden yorumlanmasıydı. Yani “Napolyon’un Taç Giyme Töreni” tablosunun önünde duran Jay Z, “Asıl kral benim, manim, manim, manim” diyor, Mona Lisa tablosunu arkasın alan Beyonce “Asıl altın oran Mona Lisa tablosunu alacak paraya sahip olmaktır” diyordu. Karanlık işlerin ve silahların konuştuğu sokaklardan, köleliğin normal sayıldığını konaklardan gelen Carter çiftinin zaferini paylaşıyorum. Selam vererek girilemeyeceğini düşündüğüm Louvre Müzesi’nde çektikleri klip için ekibe teşekkürü bir borç biliyorum. Ancak her kapıyı açtığı düşünülen “para”nın, zihnimizi asla açamadığını ve açamayacağını düşünüyorum.

VİDEO: BEYONCE VE EŞİ JAY Z'DEN YENİ ALBÜME LOUVRE'DA KLİP