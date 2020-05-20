Facebook İstasyon Kültür Sanat Buluşmaları İstanbul Modern’le devam ediyor

Facebook’un Türkiye’deki kültür sanat topluluklarını desteklemek ve ülkedeki topluluğunun platformları üzerinden bağlantı kurmaya devam etmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Facebook İstasyon Kültür Sanat Buluşmaları, İstanbul Modern ile devam ediyor. Bu hafta perşembe günü saat 17.00’de Facebook İstasyon ve Facebook Türkiye sayfalarından gerçekleştirilecek canlı yayında “Lütfi Özkök: Portreler” adlı fotoğraf sergisini Fotoğraf Bölümü Yöneticisi ve serginin küratörü Demet Yıldız anlatacak. “Lütfi Özkök: Portreler sergisi, yazar ve sanatçı portreleri ile tanınan Özkök’ün yaşam öyküsü üzerinden bir döneme tanıklık etmeyi amaçlıyor.



Koleksiyon ve süreli sergileri aracılığıyla, Türkiye ve dünya modern ve çağdaş sanatı arasındaki süreklilik ve etkileşimi görünür kılan sergiler düzenleyen İstanbul Modern işbirliğinde gerçekleştirilecek gelecek canlı yayınlar sayesinde izleyiciler sergileri, küratörler eşliğinde sanal bir turla gezebilecek.

Facebook İstasyon Kültür Sanat Buluşmaları kapsamında gerçekleşecek diğer canlı yayınlarda gezilecek sergilerden bir diğeri de İstanbul Modern’in Uluslararası Misafir Sanatçı Programı aracılığıyla bir araya getirdiği on uluslararası sanatçının ve İstanbul’daki zanaatkârların eserlerinin yer aldığı “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisi olacak.

Serinin 4 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek dördüncü canlı yayınında ise insanın kentle, doğayla, fiziki çevresiyle ve kendi benliğiyle olan ilişkisini; tarihsel, toplumsal ve kişisel bağlamda irdeleyen yapıtların ele alındığı “Şimdinin Peşinde” adlı koleksiyon sergisi sergi küratörleri Öykü Özsoy, Deniz Pehlivaner ve Ümit Mesci tarafından gezdirilecek.



Geçtiğimiz hafta perşembe günü Facebook İstasyon, Facebook Türkiye ve İstanbul Modern Facebook sayfalarından canlı yayınlanan ilk buluşmada, İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu müze koleksiyonunda yer alan 10 yapıt üzerinden 1945’ten bugüne Türkiye Modern ve Çağdaş sanat tarihinin hikayesine yer verdi.