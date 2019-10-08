Edinburg Fringe Festivali’nde Avrupa seyircisiyle buluşan, Fadik Sevin Atasoy’un yazıp oynadığı, Erdal Beşikçioğlu’nun yönettiği Muse, İstanbul prömiyerinin ardından, 11 ve 12 Ekim'de Tatbikat Sahnesi'nde Ankara seyircisiyle buluşacak.



Tek kişilik, müzikal tarzda bir oyun olan Muse, ilk defa ABD’de Fadik Sevin Atasoy tarafından Edgemar Center For Arts Tiyatrosu’nda İngilizce olarak oynandı.



Edinburg basınından The List ve WeeReview'in "güçlü oyunculuk", "son derece etkileyici bir fikir", "zeki bir kalemin elinden çıkan anlatım" gibi övgü dolu sözlerle bahsettiği Muse, Zorlu PSM'de kapalı gişe gerçekleşen İstanbul prömiyerinde izleyici tarafından ayakta alkışlandı.



MUSE NE ANLATIYOR?



Sanat Gezegeni’nden dünyaya gönderilmiş bir esin perisi olan Muse; Tolstoy, Shakespeare ve Leonardo Da Vinci’nin eserlerini yaratma sürecinde onlara ilham vermek üzere görevlendirilmiştir. Lakin insan olma arzusu ile yanıp tutuşan Muse, ustaların kadın karakterleri için yarattıkları finalleri değiştirmeye çalışmış, bu nedenle ustalar tarafından Sanat Gezegeni’nin mahkemesine şikayet edilmiştir. Oyun, Muse'un mahkeme karşısında kendini savunması ile başlar. Muse’un en büyük arzusu insan olmak ve kendi eserini dünyaya bırakabileceği bir ustaya dönüşmektir.



Acaba Muse’a bir şans daha verilecek midir?



Muse, Amerika ve Avrupa turnesi ile birlikte İstanbul ile Anadolu'da da turneye çıkarak tiyatro izleyicisi ile buluşacak.