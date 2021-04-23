FAO’dan çocuklar için yeni eğitim materyali

Gıdanı koru kampanyası kapsamında da kullanılacak eğitim setiyle FAO ve paydaşları, genç tüketicileri gıda israfını azaltmak için günlük hayatta yapabilecekleri, edinecekleri alışkanlıklar ve sonunda bu bilgileri arkadaşları, aileleri ve çevreleriyle paylaşmaları teşvik edilecek.



FAO, Sabri Ülker Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle “İyilik Yap: Gıdayı Koru” eğitim materyalleri “Yemekte Denge Eğitim Projesi” kapsamında 20 ilde 6 milyonu aşkın öğrenci ve öğretmene ulaşacak. Bunun için vakıf, 5 ile 13 yaş arasındaki eğitim materyallerinin çevirilerini yapacak.

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