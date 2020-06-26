Fatih Sultan Mehmet portresi yeni yapılacak özel müzede sergilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Fatih Sultan Mehmet portresinin özel bir müzede sergileneceğini, alımın ise İBB'nin 'koleksiyon edinim bütçesinden' karşılanacağını açıkladı.

İstanbul Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, belediyece satın alınan Fatih Sultan Mehmet portresinin, İBB bünyesinde yeni yapılacak bir müzede sergileneceğini söyledi.



BBC Türkçe'ye konuşan Polat, alımın, İBB'nin "koleksiyon edinim bütçesinden" karşılanacağını açıkladı.



Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "bizzat kendisinin planladığı" bir alım süreci gerçekleştirildiğini söyledi:



"Müzayedeleri takip ediyoruz, konu basına da yansımıştı. Bizzat kendisi de bu dünyaları (müzayedeleri) takip eder. Kendisinin de çağdaş resim koleksiyonu var."



Telefon bağlantısı ile Londra'daki müzayedeye katıldıklarını söyleyen Polat, "Fatih'in tablosu, 16 milyon İstanbullu adına alındı, bütün İstanbulluların koleksiyonu oldu" dedi.



Polat, tablonun sergilenmesine ilişkin de "Eldeki müzeler yetersiz. Tablo, İBB elindeki sanat koleksiyonu ile birlikte restorasyonunu yaptığımız bir yerde sergilenecek" dedi.



İstanbul'a getirilişi birkaç gün içerisinde netleşecek olan tablo için 770 bin sterlin bedelin üzerine yüzde 20'lik bir müzayede evi payı ödenerek satın alındığını da kaydetti.



Polat açık artırma sırasında bir rekabet yaşandığını da açıkladı.



Christie's müzayede evi, tabloyu 400 bin ila 600 bin sterlin aralığında açık artırmaya çıkarmıştı.

PORTRENİN ÖZELLİKLERİ

Gentile Bellini'nin en önemli resimleri arasında sayılan ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33,4, boyu ise 45,4 santimetre. Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480.



Öte yandan Fatih Sultan Mehmet'in portresinde yer alan ikinci kişinin kim olduğu hala bilinmiyor. Christie's müzayede salonunda İslam ve Hindu Sanat Eserleri sorumlusu olarak çalışan Sara Plumby'e göre, tablodaki kişinin kim olduğu hakkında iki farklı teori bulunuyor. Bunlardan birincisi ikinci figürün, padişahın üç oğlundan biri olduğu. Ancak, tablodaki ikinci kişinin II. Mehmet ile arasındaki yaş farkının az olması bu iddiayı çürütüyor. Diğer iddianın sahipleri ise tablodaki figürün beyaz tenli ve tıraşlı olmasından yola çıkarak, Batılı bir kişi olduğunu ileri sürüyor.



Fatih Sultan Mehmet, 1429-1507 yılları arasında yaşayan ressam Bellini'yi 1479 yılında İstanbul'a davet etmiş, resmini yapmasına izin vermeden önce onun yeteneğinden emin olmak için saraydaki farklı kişilerin resimlerini çizdirmişti. Fatih, İtalyan ressamın yeteneklerinden emin olduktan sonra kendi portrelerini çizdirmeye başlamıştı.