Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi açık artırmayla satılacak

Sultan 2. Mehmet, mevki sahibi genç ile birlikte ismiyle müzayedeye çıkarılacak olan tablonun tarihi 1479 yılına uzanıyor.

TABLONUN HİKAYESİ

Venedikliler ile yapılan İstanbul Anlaşması'nın maddelerinden biri, dönemin en iyi ressamlarından birinin Fatih'in resimlerini yapmak için İstanbul'a gelmesiydi.



Bu görevle Osmanlı başkentine gönderilen Gentile Bellini, 1479-1481 yılları arasında Saray'da ağırlandı. Fatih Sultan Mehmet tablolarının yanında, çeşitli illüstrasyonlar da çizdi.

ŞEHZADELERDEN BİRİ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR



Satışa çıkarılan bu tablodaki ikinci kişinin kimliği net olarak bilinmiyor. Ancak padişah ile eşit seviyede çizilmiş olmasından üç şehzadeden biri olabileceği görüşü ağırlık kazanıyor.



Şehzade Mustafa'nın, Bellini'nin ziyaretinden önce ölmüş olmasının, olası seçenekleri Cem Sultan ve II. Bayezid'e indirdiği yorumu yapılıyor.



Ancak o dönem Bayezid'in resimdeki kişi kadar genç olmaması (32 yaşında), Cem Sultan'ın ise benzerlik noktasındaki eksikliği bir başka senaryo olasılığını da akıllara getiriyor.

Fatih Sultan Mehmet'in portresine 500 bin ila 740 bin dolar değer biçiliyor

EN DEĞERLİ ESER BİR KURAN-I KERİM



Ünlü müzayede evi Christie's'te açık artırmaya çıkarılacak olan Fatih tablosunun yanında 15, 16 ve 17. yüzyıllara ait İstanbul ve Anadolu ve Ortadoğu kökenli çok sayıda eser de görücüye çıkarılacak. Müzayedenin bir bölümünde açık artırmayı yönetecek olan William Robertson, eserler arasındaki en değerli parçanın Çin kağıdına el yazması olarak geçirilen 15. yüzyıla ait bir Kuran olduğunu söylüyor.



900 BİN STERLİNE ALICI BULMASI BEKLENİYOR



Timur hanedanına ya da Akkoyunlu Devletine ait olduğu düşünülen Kuran'ın 600 bin ila 900 bin sterlin arasında alıcı bulması bekleniyor.



TÜRK HALILARI DA SATIŞTA



Müzayede de önemli sayıda Uşak kökenli Türk halısı ve iznik çinileri de açık artırmaya çıkarılacak.