Fatma Turgut'tan online konser

Fatma Turgut'un önceden kaydedilen konserinin İş Sanat YouTube kanalındaki ilk gösterimi 1 Mayıs Cumartesi akşamı yapılacak.

29.04.2021 - 08:01

Fatma Turgut'tan online konser

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Alternatif rock müziğin güçlü sesi Fatma Turgut, mayıs ayının ilk günü İş Sanat izleyicileriyle buluşacak. Maximum Genç için kaydedilen konserin, İş Sanat YouTube kanalındaki ilk gösterimi 1 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.30’da yapılacak.   

Sanatçı Bir Varmış Bir Yokmuş, Yalnızlık Senfonisi, Değmesin Ellerimiz, Dağılmak İstiyorum'un da aralarında bulunduğu sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla izleyicilerin ekranlarına konuk olacak. 

Fatma Turgut konserinin yanı sıra Cem Adrian, Melike Şahin, Son Feci Bisiklet, Can Ozan konserleri de sezon sonuna kadar İş Sanat ve Maximum Genç YouTube kanallarında izlenebilir.

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