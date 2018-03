Fear the Walking Dead’in 4. sezon tanıtımı yayınlandı

Fear the Walking Dead dizisinin merakla beklenen dördüncü sezonundan kısa tanıtım yayınlandı.



AMC kanalının hit dizisinin yeni sezon bölümlerinde Madison Clark’ın ve ailesinin hayatı, Morgan Jones karakteri üzerinden verilecek. Bu karakter, dizinin hikayesine, ana dizi The Walking Dead’den geçiş yapmıştı.



Fear the Walking Dead’in dördüncü sezon bölümleri 15 Nisan’dan itibaren AMC kanalında yayınlanacak.

FEAR THE WALKING DEAD'İN YENİ TANITIMI