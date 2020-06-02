Ferhan Şensoy: Emeğimin çalınmasına müsaade etmem

Ferhan Şensoy, kendi kurduğu Ortaoyuncular’ın Spotify üzerinden yayınlanan Soru Cevap podcast serisinde hayranlarından gelen soruları yanıtladı.

"TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR ADET YOK"

Şensoy, tiyatro oyunlarının YouTube’a kendisinden izinsiz yüklendiğini açıkladı: “YouTube’a yüklenen oyunlarım için elbette onayım alınmadı. Türkiye’de böyle bir adet yok. Hayatımda kimsenin emeğini çalmadım, benimkinin de çalınmasına müsaade etmem.”



"VATANDAŞLIK TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM"



Şensoy, tiyatro eğitimi için Kanada’ya gittiği dönemde kendisine vatandaşlık teklif edildiğini de açıkladı: “Fransa’ya tiyatro öğrenmeye gittim. Orada kalmayı hiç düşünmedim. Kanadalı oyuncu Monique Mercure vesilesiyle Fransa’dan Kanada’nın Quebec şehrine yatay geçiş yaptım. Ödüllü bir yazar olduğum için orada vatandaşlık teklif ettiler, kabul etmedim. En başından beri Türkiye’de kendi tiyatromu yapmayı arzuladım”dedi.

Usta oyuncu hayatında geçmişin yeri olmadığını söyledi

"EN MEMNUN OLDUĞUM BAŞARIM"



Ortaoyuncular’ın 1980 yılında Şahları da Vururlar oyunuyla ilk kez perde açtığını söyleyen usta oyuncu “İnsanlar ara sıra ‘Pişman mısınız?’ diye sorarlar. Bir saniyesinden bile pişman değilim. Ortaoyuncular, en memnun olduğum başarımdır.”