Baharın gelmesi ile eğlenceye ara vermeyen Sanat Performance konsept partileri, DJ performansları ve birbirinden başarılı sanatçıların konserleri ile müzikseverlere sınırsız eğlence yaşatmaya devam ediyor.
İncir ve İçimdeki Duman isimli şarkılarıyla büyük beğeni toplayan İlyas Yalçıntaş, 20 Aralık Perşembe gecesi 22:00’da müzikseverlerle bir araya gelecek. Türkiye modern müzik tarihinin önemli isimlerinden Bülent Ortaçgil, 21 Aralık Cuma akşamı 22:00’da Sanat Performance Sahnesi'nde sevenlerine keyifli anlar yaşatacak.
Rock müziğin güçlü yorumcusu Feridun Düzağaç ise 22 Aralık Cumartesi gecesi 22:00’da Sanat Performance sahnesinde en sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirecek.
Feridun Düzağaç, İlyas Yalçıntaş ve Bülent Ortaçgil Sanat Performance Sahnesi'nde
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Sanat Performance Sahnesi bu hafta sonu da sanatçıları müzikseverlerle buluşturuyor. Aralık ayında Feridun Düzağaç, İlyas Yalçıntaş ve Bülent Ortaçgil hayranlarıyla buluşarak sahne alacak.
Baharın gelmesi ile eğlenceye ara vermeyen Sanat Performance konsept partileri, DJ performansları ve birbirinden başarılı sanatçıların konserleri ile müzikseverlere sınırsız eğlence yaşatmaya devam ediyor.