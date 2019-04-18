Yönetmen Ferzan Özpetek'in erotizme de yer vererek yeniden yorumladığı Madam Butterfly'ın galası yapıldı.
Napoli San Carlo Tiyatrosu'nda sahnelenen 'Madam Butterfly'in galasına İtalya'nın sanat ve iş dünyasından çok sayıda katılım olurken eleştirmenler Özpetek hakkında olumlu görüşlerde bulundu.
Konusu 50'li yılların balıkçı köyü Nagasaki'de geçen eserde, Özpetek imzasıyla çok farklı bir Butterfly izlendi. Evgenia Muraveva ve Rebeka Lokar ( Cio-Cio-San), Saimir Pirgu ve Angelo Villari (Pinkerton), Raffaella Lupinacci ve Chiara Tirotta (Suzuki), Giovanni Meoni ve Filippo Polinelli (Sharpless) Luca Casalin (Goro), Ildo Song (Lo zio Bonzo), Niccolò Ceriani (Prens Yamadori), Rossella Locatelli’nin (Kate Pinkerton) rol aldığı eserde kostümler Alessandro Lai imzalı.
Ferzan Özpetek Madama Butterfly operasını yönetti
Sanat
Giacomo Puccini'nin en önemli eserlerinden biri olan Madama Butterfly, yönetmen Ferzan Özpetek'in dokunuşuyla İtalyan sanatseverlerle buluştu.
Yönetmen Ferzan Özpetek'in erotizme de yer vererek yeniden yorumladığı Madam Butterfly'ın galası yapıldı.