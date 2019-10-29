Ferzan Özpetek'e İtalyan devlet nişanı

Yönetmen Ferzan Özpetek, İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı'na layık görüldü.

thumbs_b_c_e1fc7378fce30df02b21f71127575dbc.jpg
thumbs_b_c_e1fc7378fce30df02b21f71127575dbc.jpg

29.10.2019 - 09:05

İlişkili Haberler

İspanya'dan Ferzan Özpetek'e onur ödülü

İspanya'dan Ferzan Özpetek'e onur ödülü

Ferzan Özpetek'in yeni filmi Şans Tanrıçası İtalya'da gösterime giriyor

Ferzan Özpetek'in yeni filmi Şans Tanrıçası İtalya'da gösterime giriyor

Özpetek'e fahri vatandaşlık ve doktora

Özpetek'e fahri vatandaşlık ve doktora

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı Commendatore'ye layık görüldü.  60 yaşındaki yönetmen, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın 2 Haziran 2019 tarihli kararnamesi uyarınca ünlü yönetmen, İtalyan devlet nişanlarının üçüncü derecesi olan "Commendatore" (Komutan) nişanıyla onurlandırılacak.

Özpetek'in nişanını 4 Kasım Pazartesi günü Roma Valiliği'nde düzenlenecek törenle alacağı öğrenildi. Bugüne kadar çektiği 12 filmle, İtalya ve Türkiye’de önemli bir seyirci kitlesine hitap eden Özpetek, dünya genelindeki film festivallerinin de yoğun ilgi gösterdiği yönetmenler arasında yer alıyor.

Ferzan Özpetek, 2008 yılında da dönemin İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano tarafından insanlık ve çevreciliğe yaptığı hizmetlerden dolayı; Stella di Solidarieta (Dayanışma Yıldızı) yüksek liyakat nişanına layık görülmüştü.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...