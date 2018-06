FIFA 2018 Dünya Kupası, görkemli bir açılış törenine sahne olacak.



14 Haziran'da Suudi Arabistan ile Rusya milli takımlarının karşılaşması öncesinde yapılacak törende Robbie Williams ve Brezilya ile Dünya Kupası'nı iki kez kazanan eski yıldız futbolcu Ronaldo 80 bin kişi önünde performans sergileyecek.



Sputnik Türkiye'nin haberine göre, ikiliye Rus operacı Aida Garifullina eşlik edecek.



Lujniki Stadyumu'nda Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak açılış maçı ve töreni, Rossiya 1 kanalı tarafından yayınlanacak.



FIFA'nın aktardığına göre, konuyla ilgili açıklama yapan ve 'Party Like Russian' (Rus Gibi Partile) isimli bir şarkısı olan Williams, Rusya'ya eşsiz bir performans için dönecek olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"



Williams ayrıca "Kariyerimde birçok şey yaptım ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nın stadyumdaki 80 bin taraftarına ve dünyadaki milyonlarca hayranı önünde açılışını yapmak bir çocukluk hayalim" ifadelerini kullandı.



Williams, ekranları başındaki ve stadyumdaki futbol ve müzikseverleri kendileriyle birlikte eğlenmeye davet etti.

RONALDO: UNUTULMAZ OLACAK



Ronaldo da "Açılış maçı her zaman sembolik bir maçtır. O an futbolcu ya da taraftar olarak yıllardır beklediğin anın sonunda geldiğini anlarsın. Turnuvanın yapılacağı 4 hafta neler olacağını kimse bilmez, ancak unutulmaz olacağı bilinir. Ev sahibi için de duygusal bir an. Çok çalışmanın ardından herkes sizin arka bahçenizde toplanır ve futbol aşkını kutlar. Ben 4 yıl önce Brezilya'da bunu hissetmiştim ve bu duyguyu Ruslarla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.



Ronaldo geçen yıl Konfederasyon Kupası için Rusya'ya gitmiş ve Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona ile birlikte turnuvanın kazananı Almanya'ya kupasını takdim etmişti.



Rus operacı Garifullina da "Ülkemde gerçekleşecek Dünya Kupası gibi büyük bir şölenin parçası olacağımı asla hayal edemezdim" ifadesini kullandı. Garifullina, Instagram hesabından top sektirmeye çalıştığı bir video da yayımladı.