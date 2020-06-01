Filmimin Hikayesi yarışmasının jüri üyeleri belli oldu

Çocukların sağlıklı bir hobi edinmelerine, sanatsal üretim gerçekleştirmelerine, sinemayla tanışmalarına ve erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik etme hedefi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAK Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen 16. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali’nde genç sinemaseverlerin yarışacağı “Filmimin Hikayesi” yarışmasında dereceye girecek hikayeleri seçecek olan jüri önemli isimlerden oluşuyor.



Türkiye genelindeki tüm 8-13 yaş arasındaki çocukların katılımına açık olan yarışmanın başvuruları https://cocukfestivali.tursak.org.tr/cocuk adresinden 12 Temmuz 2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek.



ANA JÜRİ ÜYELERİ

“Filmimin Hikayesi” yarışması için yapılacak başvuruları, her biri alanında öne çıkan işlere imza atmış usta isimler değerlendirecek. 16. TÜRSAK Çocuk Filmler Festivali Filmimin Hikayesi Yarışması Ana Jüri Üyeleri, Gazeteci ve Yazar Yalvaç Ural başkanlığında; Oyuncu Beste Bereket, TÜRSAK Vakfı Başkan Yardımcısı, Yapımcı ve Avukat Burhan Gün, Sinema Yazarı Senem Erdine ve Senarist Zafer Külünk’ten oluşuyor.



Yarışma kapsamında yazılacak hikâyeler arasından jüri üyeleri tarafından seçilecek 50 hikâye bir kitaba basılacak. Kitaba basılan hikâyeler arasından birinci seçilen hikaye ise kazanan tarafından yönetmenler eşliğinde filme çekilecek. Bunun yanı sıra festivalin ödül töreninde yarışmanın birincisine dizüstü bilgisayar hediye edilecek.



Yarışmaya son başvuru tarihi 12 Temmuz 2020 olup, yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiler ve güncel duyurular yarışmanın web sitesinden ve TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.