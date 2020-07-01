Francis Bacon üçlemesine 84.6 milyon dolar

Sotheby's'in dün online olarak gerçekleştirdiği Çağdaş Sanat Akşam Satışı'nın yıldızı Francis Bacon'ın Aeschylus'un yazdığı Oresteia trajedisinden ilhamla yaptığı üç parçalı tablo oldu. Eser, 84 milyon 550 bin dolara satıldı.

10 DAKİKALIK REKABET



Tablonun satışı, açık artırmaya telefonla New York’tan katılan alıcı ile Çin’den online bir katılımcı arasındaki 10 dakikalık rekabetin ardından gerçekleşti. Eseri, Oslo’daki özel Astrup Fearnley Müzesi sattı.



1962 ile 1991 yılları arasında yapılmış olan tablolar Yunan antik oyun yazarı Eşilos’un Oresteia üçlemesinden esinlenerek resmedilmiş. Norveçli bir koleksiyonerde bulunan esere 60-80 milyon dolar arasında değer biçiliyordu.

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