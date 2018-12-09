Amerikalı efsanevi şarkıcı Frank Sinatra ve eşi Barbara Sinatra’ya ait özel eşyaları New York’taki müzayede evi Sotheby’s’de açık artırmaya çıkarıldı.



9,2 milyon dolara (48 milyon 760 bin TL) satılan eşyalar arasında Frank Sinatra’nın eşine bir kadeh şampanya içerisinde tuttuğu 2 karatlık elmas nişan yüzüğü, kitaplar ve tablolar bulunuyor.

Müzayedede ayrıca Frank Sinatra’nın ressam Norman Rockwell tarafından yapılan portresi, kazandığı ödüller ve şarkı notaları da var.

Elde edilen gelirin büyük bir bölümü California eyaletindeki “Barbara Sinatra Çocuklarla Dayanışma Merkezi”ne bağışlanacak.