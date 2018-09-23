Bu yıl 91’incisi düzenlenecek olan Oscar için, Avrupa sineması deyince akla ilk gelen ülke olan Fransa’nın adayı belli oldu. Fransa’nın Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ı için yarışacak adayı, Memoir of War / La Douleur filmi oldu.



Marguerite Duras’ın The War: A Memoir adlı isimli yarı otobiyografik romanından beyazperdeye uyarlanan filmin başrolünde César ödüllü aktris Mélanie Thierry yer alıyor. Filmde ayrıca Benoît Magimel, Benjamin Biolay ve Grégoire Leprince-Ringuet gibi isimler de rol alıyor.



Emmanuel Finkiel’in yönettiği film, 1944 yılının Haziran ayında geçiyor. Filmde, Marguerite adındaki genç yazar, gözaltına alınan ve Dachau toplama kampına gönderilen eşi hakkında bilgi almak için Rabier adında bir Nazi ile yakınlaşmak zorunda kalır.



TÜRK YÖNETMENİN FİLMİ FRANSA ADINA YARIŞTI

Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ını İtalya’nın ardından en çok kazanan ikinci ülke olan Fransa bugüne kadar 12 kez Oscar kazandı. Fransa, 2010 yılından bu yana tek adaylığına Deniz Gamze Ergüven imzalı Mustang filmi ile ulaşmıştı.

TÜRKİYE'NİN OSCAR ADAYI AHLAT AĞACI

Öte yandan Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar adayı olabilmek için Türkiye’nin aday filmi de Nuri Bilge Ceylan’ın Ahat Ağacı oldu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul, Oscar’ın Yabancı Dilde En İyi Film Dalı’nda Türkiye adayını Ahlat Ağacı olarak belirledi.