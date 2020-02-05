Friends’den ilham alan Friendsical müzikali İstanbul'da

2019 Edinburgh Festival Fringe'de ilk gösterimi yapılan müzikal, büyük beğeni ile karşılandı ve bu yılın başından itibaren yoğun bir turne kapsamında tüm dünyada izleyici ile buluşmaya başladı.



Thomas Mitchells (Chandler) , Ally Retberg (Phoebe), Ewan Gillies (Ross), Alexandra Robinson (Rachel) Tanya Shields (Monica) ve Joshua Steel (Joey) karakterlerini oynadığı müzikalin yönetmenliğini Miranda Larson üstleniyor.



1994 yılında ilk kez gösterilen dizi, 10 yıl boyunca ekranlarda izleyici ile buluştu ve bir çok insanın hayatında büyük etkiler bırakarak 10. sezonunda ekrana veda etti. Ross'un karısı onu başka bir kadın için terk ettiğinde, bir daha asla aşk bulamayacağından korkar. Ama sonra Rachel hayatına geri döner ve olaylar gelişir.