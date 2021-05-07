Friends'in yıldızı Courteney Cox, özel bölüm hakkında konuştu

ABD'li ünlü talk showcu ve komedyen Ellen DeGeneres'ın programı "The Ellen DeGeneres Show'a konuk olan oyuncu Courteney Cox, "Eski ekibimle yeniden bir araya gelmek inanılmazdı ve çok duygusaldı" dedi.

"ÇOK EĞLENCELİYDİ

56 yaşındaki oyuncu "Bu senaryosuz bir bölüm. 15 ya da 17 yıl sonra falan ilk kez hepimiz aynı anda 24. setteydik (Friends'in çekildiği set). Çok eğlenceliydi. Fazlasıyla özel sürpriz yaptık. Gerçekten fantastikti" diye konuştu.

"UNUTTUĞUM HER ŞEY GÜN YÜZÜNE ÇIKTI"

DeGeneres bunun ardından bütün ekibin unuttuğu ancak bir araya gelince ortaya çıkan bir anı olup olmadığını sorarken, Cox şu cevabı verdi: Hafızası en zayıf olan benim. Unuttuğum her şey gün yüzüne çıktı. Çok eğlenceliydi.

SÜRPRİZE BAYILACAKLAR



Cox, yapımda birçok özel sürpriz olduğunu ve hayranların muhtemelen bunlara bayılacağını sözlerine ekledi.



PEK ÇOK KEZ ERTELENDİ



İlk olarak Şubat 2020'de duyurulan ve Mayıs 2020'de yayımlanması beklenen özel bölüm, pek çok kez ertelendi. 11 Nisan 2021'de ise çekimlerin tamamlandığı açıklandı.



HBO MAX'TE YAYIMLANACAK



HBO Max'te yayımlanacak bölümde Cox'un yanı sıra Jennifer Aniston, Lisa Kudrow Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer olacak. dizinin yaratıcıları David Crane ve Marta Kauffman da yeni yapımda yer alacak.