Frig döneminden kalan tümülüs turizme kazandırılıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Büyük Göztepe Tümülüsü'nde çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Safranbolu yeni bir destinasyon merkezi kazanacak.

İHA 17.03.2021 - 16:50

Frig döneminden kalan tümülüs turizme kazandırılıyor

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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da bulunan Büyük Göztepe Tümülüsü'nde (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) çalışmaların tamamlanmasının ardından Safranbolu yeni bir destinasyon merkezi kazanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle Karabük Valiliği, Karabük Üniversitesi (KBÜ), Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi organizasyonunda 2012'den itibaren aralıklarla yapılan kazılarda kent tarihi milattan önce 7. yüzyıla kadar indi.

Frig dönemine ışık tutacak olan tümülüste yapılan kazılarda bugüne kadar; 20 mezar, iskeletler, ölen kişilerin kullandığı ve kendisine hediye edilen çeşitli eşyalar bulunurken, mezarlar ve bulgular sergilenecek.

Karabük Valisi Fuat Gürel, çalışmaları yerinde inceledi.

Tümülüsün çatısının kapatıldığını ifade eden Vali Gürel, “Büyük Göztepe Tümülüsü'nün ülke turizmine kazandırılması ile ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu projeler tamamlandığında Safranbolu turizmi yeni bir değer kazanacak ve bölge turizmine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Büyük Göztepe Tümülüsü'nde gerçekleştirdiği incelemelerde Vali Gürel’e, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürü Mustafa Sucu ile iş insanı Şefik Dizdar eşlik etti.

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