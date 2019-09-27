Red Bull Music Festival Red Bull Music Festival İstanbul’da sahne alacak sanatçılar belli oldu

Red Bull Music Festival, düzenlendiği şehirlerde o şehrin ruhuna özgü deneyimler ve programlar sunarak şehri adeta müzikle ele geçiriyor.



15 gün boyunca farklı konseptlerle müzikseverlere eşsiz bir program ve İstanbul’un çeşitli mekanlarını yeniden keşfetme imkânı tanıyacak olan festivalde, müzikseverler için eşsiz birer festival deneyimi de ufukta.

Onlarca özgün sesin sahne alacağı festivalde, ‘Müzik 15 gün boyunca İstanbul’un her noktasına yayılacak’ desek yanlış olmaz.



Elektronik dans müziği fütüristik açıdan ele alan Futurave Night, synthesizer odaklı Aposynthesis Night, hip hop’ta Berlin-İstanbul kardeşliğini yansıtacak Kan Kardeşler Gecesi, Afrika’nın farklı isimlerini bir araya getiren Alpha Beat Night ve katılımcıları Vogue kültürünün parıltılı dünyasına taşıyacak Ballroom Night olacak.



Festivalin son konsept gecesine yakın mercekten bakmak isteyenler için Futurave Night sofistike bir deneyim vaat ediyor.

12 Ekim Cumartesi gecesi Volkswagen Arena’da gerçekleşecek olan Futurave Night’ın amacı şu soruya cevap aramak:

Bugün herkesin müziğe kapılıp gittiği rave müzik anlayışı, gelecekte nasıl olacak?



Bu heyecanlı gecede müzikseverleri bekleyen sanatçılar ise birbirinden iddialı...



LAUREL HALO



Dijital sanatın en iddialı örneklerinin de yer alacağı gecede; Berlin çıkışlı müzisyen Laurel Halo, minimalizm düsturuyla deneyler yapıyor. Mevzu DJ’ing olunca techno’dan taviz vermiyor



KODE9

Londra bass müzik sahnesinin öncülerinden Kode9, üretimleri bir yana kurucusu olduğu etiket Hyperdub ile elektronik müziğin lokomotifi olmayı sürdürüyor.



FUNCTİON



Techno sound’unun mimarı olarak bilinen Function, 1980’lerin sonunda Jeff Mills’in izinde techno’nun büyüsüne kapıldı, bugün ise türün gerçek kahramanlarından biri.



OVERMONO



Ed ve Thom Russell kardeşler, Overmono adı altında geçmişin ritmini Londra’ya has puslu bir elektronik müzik anlayışıyla yarına taşıyor. İkiliyi ‘akıl dolu, organik ve heyecan verici’ diye tanımlamak kafi.



KONX-OM-PAX



Canlı performansıyla geceye renk katacak olan Tom Scholefield sahne adıyla Konx-om-Pax, Glasgow kökenli. Aynı zamanda grafik sanatçısı olan sanatçı, hem görsel hem de işitsel alanda deneysel işlere imza atıyor; acid ve techno’yu tek kasede sunmak becerileri arasında yer alıyor.



AFRODEUTSCHE



Çok uluslu bir aileden gelen, bu multi-kültürel durumu müziğine yansıtan besteci, prodüktör ve DJ olan Afrodeutsche, klasik piyano, house, techno, elektro gibi disiplinlerden izler taşıyan özgün bir stile sahip.



SHANTİ CELESTE



Setlerinde mücevher değerinde parçalar bulup çıkaran Bristol çıkışlı DJ Shanti Celeste, 2015 yılında en iyi “yeni nesil DJ” unvanına layık görüldü.



DASHA RUSH



Türleri ve stilleri karıştırarak müzikte sınırları zorlamayı seven Rus müzisyen Dasha Rush, ambient ve techno arasında incecik bir köprü inşa ediyor.



Y.Unan, Fluctuosa ve Golem de rave tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak isimlerin arasında. 12 Ekim’de rave kültürünün geleceği İstanbul’u ele geçirecek.

