Game of Thrones yazarının yeni dizisi Nightflyers devam etmeyecek

Game of Thrones dizisinin yaratıcısı George R.R. Martin’in yazdığı yeni dizi Nightflyers’ın ekran ömrü kısa sürdü. George R.R. Martin’in 1980 yılında yayınlanan çok kısa bir hihayesini temel alan 10 bölümlük dizi, daha fazla devam etmeyecek.

Hikayeyi televizyona taşuyan Syfy projenin iptal edildiğini onayladı.



Dizinin yeni sezonlarının iptal kararı için düşük reytingler ve mevcut hikayenin çok kısa olması gerekçe gösterildi.

Sadece 23 bin kelimeden oluşan bir hikaye üzerine kurulan dizi, baştan beri 10 bölüm olarak planlansa da reytinglerin yüksek olması durumunda devamının çekileceği öngörülüyordu.

Uzay korku dizisi, gelecekte, Dünya’nın sonuna yaklaşıldığı bir dönemde geçiyor. Bir grup bilim insanı Nightflyer ile uzaya açılıyor. Kurtuluşun anahtarı olduğunu düşündükleri bir uzay aracının peşine düşüyorlar. Fakat geminin yapay zekasının ve hiç görmedikleri kaptanın onları uzayın korkunç ve ölümcül derinliklerine sürüklemeye çalıştığını fark ediyorlar. Böylece onlar için zorlu bir mücadele başlamış oluyor.

Gretchen Mol’un (Broadwalk Empire) Dr. Agatha Matheson karakterini canlandırdığı dizide, Karl D’Branin rolünde Eoin Macken (The Night Shift), Roy Eris rolünde ise David Ajala (Fast & Furious 6) yer alıyor.



Dizinin başrol kadrosundaki diğer isimler arasında ise Sam Strike (EastEnders), Maya Eshet (Teen Wolf), Angus Sampson (Fargo), Jodie Turner-Smith (The Last Ship) ve Brían F. O'Byrne (Million Dollar Baby) bulunuyor.

NIGHTFLYERS'IN FRAGMANI