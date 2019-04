Game of Thrones'un 8. final sezonundan 2 yeni tanıtım

George R.R. Martin’in fantastik kitap serisi A Song of Ice and Fire’dan televizyona uyarlanan ve yayınlanmaya başladığı ilk günden beri tüm zamanların izlenme rekorları kıran Game of Thrones’un (Taht Oyunları) dizisinen 8 final sezonuna sayılı günler kaldı. 14 Nisan'da başlayacak ve altı bölümden oluşacak yeni sezon öncesi 2 yeni tanıtım yayınlandı.



GAME OF THRONES 8. SEZON 2. TANITIMI

Televizyon tarihinin en büyük savaşlarından birine yer verecek final sezonunda Cercei, Night King'in ölüler ordusu ve Daenerys & Jon Snow ikilisi karşı karşıya gelecek. Final sezonu, ilk ikisi dışında 1 saat 20 dakikalık bölümler halinde izleyici karşısına çıkacak



GAME OF THRONES 8. SEZON 3. TANITIMI

Dizinin final sezonunda yönetmen koltuğu Miguel Sapochnik, David Nutter, David Benioff ve D.B. Weiss'a emanet edildi.



GAME OF THRONES FRAGMANI