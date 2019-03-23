Dünya çapında izlenme rekorları kıran ve 14 Nisan'da başlayacak 8. sezonunda yayınlanacaK 6 bölümle final yapacak olan Game of Thrones’un (Taht Oyunları) merakla beklenen afişi görücüye çıktı.
EJDERHA İLE TAHT BİR ARADA
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan karakter afişleri gibi final sezonunun afişi de Demir Taht'ı gösteriyor ancak çarpıcı bir farkla. Afişte Emilia Clarke'ın canlandırdığı Daenerys Targaryen ejderhalarıyla Demirt Taht'ı bir arada resmediliyor.
Televizyon tarihinin en büyük savaşlarından birine yer verecek final sezonunda Cercei, Night King'in ölüler ordusu ve Daenerys & Jon Snow ikilisi karşı karşıya gelecek. Final sezonu, ilk ikisi dışında 1 saat 20 dakikalık bölümler halinde izleyici karşısına çıkacak.
Dizinin final sezonunda yönetmen koltuğu Miguel Sapochnik, David Nutter, David Benioff ve D.B. Weiss'a emanet edildi.