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Adalar Çocuk Orkestrası’nın genç yetenekleri için büyük bir deneyim olacak müzik kampı 28 Eylül’de başlayacak ve 3 gün sürecek. Adalar Kent Konseyi’nin düzenlediği etkinliğinin ana sponsorluğunu Kartal Belediyesi yapıyor ve Adalar Belediyesi destek veriyor.



Adalar Çocuk Orkestrası’nı Heybeliada Ruhban Okulu’nda verilen bir konserde tanıyan Dr. James Ross, “Adalar büyük bir kültürel ve tarihi birikime sahip eşsiz bir yer. Bu organizasyon ile Adalı çocuklarla bir arada olmaktan büyük onur duyacağız”diyor.



Purcell Genç Müzisyenler Okulu ve Türkiye Gençlik Filarmonu Orkestrası müzik kampının yanı sıra Heybeliada Ruhban Okulu ve Anadolu Kulübü’nde davetliler için iki konser verecek.



DR. JAMES ROSS KİMDİR?



İngiltere merkezli bir sivil toplum örgütü olan “The Commonwealth Resounds” (TCR)’ın sanat danışmanlığı görevini yürütmekte olan Dr. James Ross bugüne kadar Asya, Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika’da 18 ülkede 1000’den fazla performans sergiledi. TCR 2005 yılından beri Malta, Uganda, Trinidad, Sri Lanka, Avustralya ve İngiltere’de faaliyet gösteriyor. TCR’nin amacı müzik öğrencilerinin kültürel farkındalık içinde dünya çapındaki diğer müzisyenlerle birlikte performans sergilemelerini sağlamak. TCR’nin Adalar’dan sonraki hedefi Karayip Adaları ve Ruanda.

