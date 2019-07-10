Başrollerinde Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Emre Altuğ ve Rojda Demirer’in rol aldığı Geniş Aile Komşu Kızı; mahallede oto yıkama açan Cevahir ve Ulvi’nin komşu kızı Zeynep’in Nebil ile evlenmemesi için verdikleri komik mücadeleyi ve yaşadıkları macerayı konu ediyor.



“Biz bu düğünü bozarız” diyerek ‘Aşk’a giderken ‘Bela’ya toslayan fenomen ikilinin başından geçen komik olayların anlatıldığı filmin senaristi ve yönetmeni Cüneyt İnay.



TWO Productions ve CE Medyaortak yapımı Geniş Aile Komşu Kızı kadrosuna bu defa daha önce serinin hiçbir filminde ve dizisinde yer almayan Emre Altuğ (Nebil)’da katıldı.



Çekimlerin tamamlanması ile birlikte geçtiğimiz günlerde ilk teaserı yayınlanan film, jet hızıyla vizyona giriyor. Geniş Aile Komşu Kızı 2 Ağustos’ta sinema severler ile buluşacak.Filmin ağustos ayında seyirci karşısına çıkması bekleniyor.