Pop müzik tarihindeki en iyi ve en ünlü şarkıcılardan biri olarak gösterilen George Michael’ın yaşamı boyunca topladığı sanat koleksiyonu geçen hafta satışa çıktı. Aralarında Damien Hirst, Tracey Emin, Sarah Lucas, Michael Craig-Martin ve Marc Quinn’in olduğu sanatçıların eserlerinin yer aldığı müzayedede 15 milyon dolar gelir elde edildi.

Michael Craig-Martin'in satışa çıkan Handcuffs isimli tablosu

Michael’ın koleksiyonunda bulunan Damien Hirst’e ait The Incoplete Truth ve Saint Sebastian, Exquisite Pain adlı eserler 2.3 milyon dolara alıcı buldu.



Tracey Emin'in satışa çıkan Drunk to the Bottom of My Soul eseri

GEORGE MICHAEL KİMDİR?

Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan ünlü şarkıcı, 1980'li yıllarda okul arkadaşı Andrew Ridgeley ile birlikte kurduğu Wham! grubuyla şöhret kazandı. "Wake Me Up Before You Go", "Freedom" ve "I'm Your Man" gibi unutulmaz şarkılara imza atan Wham! Çin'de sahneye çıkan ilk batılı grup oldu. Ünlü şarkıcının grubun solisti olarak seslendirdiği birçok şarkı liste başı oldu.

CARELESS WHISPER 7 MİLYON SATTI



Grubun 1986'da dağılmasından sonra solo kariyerine başlayan Michael'ın ilk single'ı 1984'te çıkardığı Careless Whisper oldu. Michael'ın bu şarkısı dünya çapında yedi milyon sattı. Faith" adındaki ilk albümünü 1987 yılında çıkaran Michael, pop müzik tarihindeki en iyi şarkıcılardan biri olarak gösteriliyor.



2 KEZ GRAMMY ALDI



Albümleri 100 milyondan fazla satan George Michael; iki kez grammy, üç kez de Amerikan Müzik Ödüllerinin sahibi oldu. İtalyan opera sanatçısı Luciano Pavarotti, Elton John, Paul McCartney gibi efsane şarkıcılarla düet yaptı. Kissing A Fool, Freedom, son noel şarkısı Last Christmas gibi dünyaca ünlü şarkıların bestecisi ve yorumcusuydu. George Michael’in ölümünün bir noel gününe denk gelmesi müzik dünyasını yasa boğdu.



UYUŞTURUCU SORUNU VARDI



İngiliz şarkıcının son 10 yılda uyuşturucu sorunları olduğu biliniyordu. George Michael 1998 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nde ahlaka aykırı davranış nedeniyle gözaltına alınmış daha sonra eşcinsel olduğunu açıklamıştı.