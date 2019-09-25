Gökhan Yılmaz'ın kaleme aldığı Hayat Kırıkları adlı kitap Kerasus Yayınları'ndan çıktı.

Yılmaz, kitabı için, "Hepimizin hayatında unutamadığı, acısını hissettiği hadiseler vardır. Bu acılar içimizde hep bir tortu bırakır. Zaman içinde zihnimizin derinliklerine hapsetsek bile bazen bir çağrışım ile acılarımız kendini hatırlatıp ben burdayım der. Hayatın öğrettiği ve birlikte yaşamak zorunda bıraktığı acılar veya tercihlerdir bu kırıklar. Zaman zaman bir sevgilinin kaybı, zaman zaman ise istenmeyen bir tercihle ruhumuzda oluşan izlerdir Hayat Kırıkları" ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Bu romanda Kaan isimli kahramanın hayat mücadelesini, eşi ile kötü giden ilişkisini, tam ilişkisini bitereceği ve aşık olduğu, yanında huzur bulduğu kadına gitmeye karar verdiği sırada eşinin yakalandığı amansız hastalığı ve sonrasında gelişen karışık hayat örgüsünü okuyacağız. Bu karmaşa içerisinde Kaan’ın gerek kültürel baskı, gerekse erkeklik gururunu nasıl aşıp, eşi için fedakarlıkta bulunduğuna şaşırarak tanık olacağız" dedi.

Kitabın arka kapağında Uğur Dündar’ın imzasını yer alıyor. Dündar, kitap için şu ifadeleri kullanıyor:



"Hepimizin ruhunda zamanla oluşan pek çok kırık vardır.



Başlangıçta dayanılmaz gibi gelen bu kırıklar, zaman içinde bize, onlarla birlikte yaşamamız gerektiğini öğretirler.



Hatta bizi güçlendirirler.



Aslında hayat bunu gerektirir.



Kimi zaman vermek zorunda olduğumuz kararlarla, kimi zaman da bizim adımıza verilen kararların etkisiyle oluşur içimizdeki hayat kırıkları!..



Değerli dostum Gökhan Yılmaz’ın yeni romanı Hayat Kırıkları'nın akıcı kurgusu ve ilginç karakterleriyle siz değerli okurları, ilk satırlarından itibaren içine çekeceğine inanıyorum.



Öyle ki, siz de benim gibi 'Kahramanın yerinde ben olsam ne yapardım?' sorusunu defalarca sormaktan kendinizi alamayacaksınız!



İyi okumalar dilerim..."