Dünyanın en büyük satranç koleksiyonunun sergilendiği Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, usta piyanist Yeşim Gökalp’in “Sonbahar Resitali” ile yeni sezona merhaba diyor. Sezonun açılış konseri olan resital, 29 Eylül’de saat 18.00'de sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Satranç Müzesi’nde müzik dinletilerine ayrı bir önem verdiklerini belirten Müze Kurucusu Akın Gökyay, “Müzik, duyguları, düşünceleri, kültürü ve daha birçok şeyi aktarmanın en güzel yolu. Satranç Müzesi’nin ilgi çekici atmosferi ile müzik notaları birleştiğinde dinleyicilerle birlikte inanılmaz bir uyum yakalıyoruz. Hayattaki amacımız da zaten eşsiz uyumu sağlamak değil midir? Usta müzisyenimiz Yeşim Gökalp ile yeni sezona muhteşem gireceğiz. Tüm müzikseverleri, dinletimize bekliyoruz” diye konuştu.



“SATRANÇ MÜZESİ’NDE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM”



Resital’de Beethoven, Chopin gibi dünya klasiklerinin yanı sıra Türk besteci Prof. Dr. İlhan Baran’ın daha önce hiç çalınmamış Prelüdü’nü dinleyicileri ile buluşturacağının altını çizen Piyanist Yeşim Gökalp, “Daha önce müze, kilise gibi mekanlarda, hem yurtdışında hem yurt içinde konser ve resitaller verdim. Özellikle Satranç Müzesi’nde bir konser verme fikri çok ilgimi çekti. Böylesine özel bir müzede, yeni sezona merhaba konserini verecek olmaktan, Satranç Müzesi’nde olmaktan çok mutluyum. Müzik de tıpkı satranç gibi bir millete ya da bir kültüre dair birçok yansımayı içerisinde barındırıyor. Eminim ki, tüm konuklarımız ‘Sonbahar Resitali’mizden inanılmaz keyif alacak” diyerek konserine davette bulundu.



“ENSTRÜMANLAR DA BİZİM SATRANÇ TAŞLARIMIZ”



Müzisyenler için de enstrümanlarının birer satranç taşı olduğunu söyleyen Gökalp, sözlerine şöyle devam etti:



“Satranç, sabır, yüksek konsantrasyon ve stratejik düşünmeyi gerektiren bir branş. Nasıl ki, satranç taşları ile stratejik hareket edip doğru hamleler yapılıyor ise müzikte de aynı durum geçerli diyebilirim. Enstrümanlarımız biz müzisyenlerin satranç taşı bir nevi… Müzik aletlerimiz ile bestecilerin karakterlerini tanıyor, hisleri ile bütünleşmek adına onlar ile çaba sarf ediyoruz. Belki de bu nedenle, büyük bestecilerin içerisinde çok sayıda profesyonel satranç oyuncuları vardır. Örneğin, Rus Piyanist ve Besteci Sergei Prokofiev aynı zamanda usta bir satranç oyuncusuydu. Bu anlamda satranç, Ennio Morricone, Mark Taymanov gibi daha birçok müzisyenin dikkatini çekmiştir.

Satranç ve müzikle uğraşan gençlerimizin sayısının artmasını yürekten diliyorum. Her iki branş da insan hayatı için çok değerli branşlar. Tüm sanatseverlerimizi heyecan içinde konserimize bekliyoruz.”