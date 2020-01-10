Golden Horn Brass ile bomontiada Salı Klasikleri

Klasik müzik temalı Salı Klasikleri konser serisinde bu ay, Türkiye’nin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesliler beşlisi Golden Horn Brass'ı ağırlıyor. Celile Denizi'ndeki Fırtına konseri 28 Ocak Salı günü saat 19.30’da Yapı Kredi bomontiada 4.Kat’ta gerçekleştirilecek.



2004 yılında korno sanatçısı Begüm Gökmen tarafından kurulan Golden Horn Brass, dev bir orkestranın gücünü kendilerinde toplamış bileği ve nefesi kuvvetli çekirdek ekip. Bir araya geldikleri günden beri çalgılarındaki ustalıklarıyla en hassas, en kırılgan billursu tınıları ile müziği adeta altın bir kumaş gibi ören Golden Horn Brass, hem orkestra repertuarında, hem de eğitim alanında uzmanlaşmış seçkin müzisyenlerden oluşuyor. Yıllardır verdikleri eser siparişleriyle birçok Türk bestecisi için motivasyon kaynağı olan beşli, bir yandan da “eğitim konserleri” başlığı altında uzun yıllardır sürdürdükleri ve genç kitleleri müzikle buluşturup yetiştirmeyi hedefleyen etkinlikleriyle müziğin toplumsallaşmasına katkıda bulunuyor.