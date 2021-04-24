Greta Thunberg'den iklim zirvesi sonrası Twitter hamlesi

Greta Thunberg, Boris Johnson'ın iklim zirvesindeki yorumlarının ardından Twitter açıklamasını değiştirdi. Thunberg, kendini "Tavşan kucaklayıcısı" diye adlandırdı.

24.04.2021 - 10:37

Greta Thunberg'den iklim zirvesi sonrası Twitter hamlesi

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Greta Thunberg belgeseli geliyor

Greta Thunberg, iklim zirvesi sonrası Twitter açıklamasını "Tavşan kucaklayıcısı" (Hayvan hakları savunucusu anlamında kullanılan bir deyim) olarak değiştirdi.

Değişiklik, Boris Johnson'ın iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına harekete geçmenin "Siyasal doğrucu tavşan kucaklayıcılığı" olmadığını söylemesinden saatler sonra gerçekleşti.

İsveçli iklim aktivisti Thunberg yeni takma adını ekledikten sonra Twitter açıklamasındaki diğer her şeyi kaldırdı.

Öncesinde profilindeki açıklamada, "Aspergerli ve son derece sinir bozucu iklim ve çevre aktivisti" ifadeleri yer alıyordu.

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