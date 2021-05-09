Grey's Anatomy'de 12 yıl sonra bir ayrılık

Grey’s Anatomy dizisinin altıncı sezonundan bu yana cerrah Jackson Avery'yi canlandıran Jesse Williams, bu sezon 17'ncisi yayınlanan ABC tıp dramasından ayrılacak. Williams'ın "Tradition" başlıklı son bölümü 20 Mayıs'ta yayınlanacak. ABC, Williams’ın ayrıldığını doğruladı ve hem aktörün, hem de şov sorumlusu Krista Vernoff'un ifadelerini paylaştı.



Beyazperde'nin haberine göre Vernoff, “Jesse Williams olağanüstü bir sanatçı ve aktivist. Son 11 yıldaki gelişimini hem ekranda hem de kapalı olarak, arka planda izlemek gerçek bir hediye oldu. Jesse, işine çok fazla yürek koyan bir isim. Derin bir özen ve çok fazla zeka katıyor. Jesse'yi çok özleyeceğiz ve uzun yıllar boyunca mükemmel şekilde oynadığı Jackson Avery karakterini de özleyeceğiz" dedi.



Yıllar geçtikçe, Jackson karakteri ayrıcalıklı bir plastik cerrah olmaktan çıkıp, özellikle Covid-19 salgını sırasında sağlık hizmetlerindeki eşitsizliklere odaklanan şefkatli bir doktora dönüştü. Jackson, bu sezon annesi Catherine Avery (Debbie Allen) dahil olmak üzere diğer "Grey's Anatomy" karakterleriyle ve 2018'de gösteriden ayrılan, Sarah Drew'un canlandırdığı eski eşi April'la perşembe günkü bölümde final yapma şansı yakaladı.



"HER ZAMAN YANIMDA TAŞIYACAĞIM BİR HEDİYE"

Williams yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Shonda, kanal, stüdyo, oyuncu arkadaşlarım, inanılmaz ekibimiz, Krista, Ellen ve Debbie tarafından sağlanan sınırsız fırsatlar için sonsuza kadar minnettar olacağım. Bir aktör, yönetmen ve kişi olarak, bu kadar çok insandan bir şeyler öğrendiğim için şanslıydım ve ortak dünyalarımıza çok fazla enerji ve takdir veren güzel hayranlarımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 300 saatlik lider küresel televizyon yaratmanın getirdiği deneyim ve dayanıklılık, her zaman yanımda taşıyacağım bir hediye. Yaptığımız işten ve yarattığımız etkiden son derece gurur duyuyorum."