Guernica'nın duvar halısı versiyonu BMGK'nin girişindeki duvardan kaldırıldı

Duvar halısının sahibi Nelson Rockefeller Jr, yıllar önce Rockefeller ailesi tarafından BM'ye ödünç verilen eseri geri istedi. Bunun üzerine Picasso'nun savaşın vahşetini gözler önüne seren dünyaca ünlü eseri Guernica'nın duvar halısı versiyonu, BM Güvenlik Konseyi'nin girişindeki asılı olduğu yerden indirildi.

1985'TEN BERİ SERGİLENİYORDU

Fransız Jacqueline de La Baume-Dürrbach tarafından dokunan duvar halısı, sahibi Amerikalı iş adamı Nelson Rockefeller tarafından 1984'te BM'ye ödünç verilmişti. 'Guernica''nın duvar halısı versiyonu, 1985 yılından beri BM'de sergileniyordu.

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