Guinness rekorlu Golgo 13'ün yazarı Saito Takao kansere yenildi

Kyodo ajansının, yayıncı kuruluş Shogakukan firmasına dayandırdığı haberine göre, yazar Saito Takao 84 yaşında pankreas kanserinden yaşamını yitirdi.

201 CİLT ÇIKARDI

Wakayama eyaleti doğumlu Saito, Osaka'da büyüdü. Manga sektöründe ilk eserini 1955'te yayımlayan yazar 1964'te kurduğu firmayla kurumsal piyasaya adım attı. Saito'nun ilk 1968'te yayımladığı ve 201. cildinin önceki ay piyasaya çıkmasıyla Golgo 13 çizgi roman serisi, elde ettiği cilt sayısıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.



Doğa üstü yeteneklere sahip suikastçı Duke Togo'nun maceralarının anlatıldığı seri, hükümetler ve uluslararası ilişkiler sahasından esinlenilmiş hikayelere yer veriyor.

MOR KURDELE NİŞANI VERİLDİ



Akademi ve sanat dünyasına katkıları sonrası Saito'ya 2003'te Japonya hükümetinin Mor Kurdele Nişanı verilmişti.Golgo 13 serisinin yakın takipçilerinden Maliye Bakanı Aso Taro, Saito'nun ölümünden büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.

"BİR YETENEĞİN KAYBI"



81 yaşındaki Bakan Aso, Saito'nun ölümünü bir yeteneğin kaybı olarak nitelerken, "Golgo 13 gibi başka uluslararası çizgi roman serisi var mıdır?" değerlendirmesini yaptı.

ÇİZGİ ROMAN YAYINLANACAK



Shogakukan firmasının, çizgi romanın yayımını sürdüreceği bildirildi.



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