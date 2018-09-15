Antalya’da 30 Ağustos 2008 tarihinde trafik kazasında ağır yaralanan ve doktorların yaşamaz dediği gence Umut ismini koyarak 10 yıl yaşamasına vesile olan, kendi çocuklarından ayırt etmeyerek bakımını üstlenen Gülsüm Kabadayı ve Umut’un hikayesi film oluyor. Türkiye’de ve Rusya’da örnek anne seçilen ve tüm dünyada konuşulan Gülsüm Kabadayı’nın Umut ile tanışması ve 10 yıl boyunca yaşadıkları hayat, Ayla filminin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından beyazperdeye taşınıyor.

Bir Umut isimli filminin çekimleri ise nisan ayında Antalya’da başlayacak ve 2020 yılında vizyona girecek.



BİNNUR KAYA GÜLSÜM ANNEYİ OYNAYACAK

Gülsüm anne rolünü ise usta oyuncu Binnur Kaya'nın oynayacağını açıklayan Uslu, Rusya’nın ünlü oyuncularının da filimde rol alacağını filmin bir kısmını ise Rusya’da çekeceklerini söyledi. 2020 yılında vizyona girecek olan filmin Oscar için de çalışmalarının başladığını bildirdi. Sinema salonu sahipleri ise filme sahip çıkarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Mustafa Uslu, Gülsüm Kabadayı ile tanıştığını ifade ederek “Gülsüm anne gurur verici bir hikayeyi gerçekleştirmiş ve iyilik rüzgarı başlatmış. Ben bu hikayeyi duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Gerçek kan bağı olan bir annenin evladını bırakıp gittiği bir ülkede, Kan bağı olmayan bir anne alıyor ve ona 10 yıl boyunca annelik yapıyor. Yatalak bir çocuğa bakmak kolay değil. Büyük bir insanlık hikayesi Gülsüm anne ve Umut. Hiçbir tarafa çekilecek bir durumu da yok bu hikayenin. Tanımadığı bir çocuğa 10 yıl boyunca annelik yapıyor. Bizde bu hikayeyi en güzel ve layık olduğu şekilde beyaz perdeye taşıyacağız” şeklinde konuştu.

GÜLSÜM ANNE VE UMUT OSCAR ÖDÜLÜNE KOŞUYOR

Filmin Oscar ödülüne layık olacak bir hikaye olduğunu belirten Uslu “Bizim için film başladı. Filmi Nisan ayında Antalya’da çekmeyi planlıyoruz. Filmin bir ayağı Rusya’da olacak ve orada da çekimler yapılacak. İnşallah 2020 Oscar ödüllerine hazırlıyoruz filmi. Ülkece de çok iyi bir hikayeye sahibiz. Bunun boşa gitmeyecek ve her ödüle layık olacak bir hikaye olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



ÇEKİMLER NİSAN AYINDA ANTALYA'DA

2019 Nisan ayında çekimlere başlayacaklarını da sözlerine ekleyen Uslu “Biz artık Gülsüm anne ile bir aile olduk. Ben ona koca yürekli kadın diyorum. Onun yüreği çok güzel ve çok büyük. Üç evladı var ve hepsi benim kardeşim gibiler. Gülsüm anne ve ailesi Antalya’dalar ve Nisan ayı gibi filmin çekimleri başlayacak. Biz aile ile geçtiğimiz aylarda mülakatlar yaptık. Bu geçirdikleri 10 yılı bize anlattılar. Şimdi senaristlerimiz senaryoyu bitirdiler. Bire bir gerçek hikayeye bağlı kalarak çekeceğimiz muhteşem bir film olacak” şeklinde konuştu.

Gülsüm Kabadayı’yı oynayacak ismin Binur Kaya olduğunu da açıklayan Uslu “Gülsüm anneyi filimde Binnur Kaya oynayacak. Diğer oyuncular ile henüz görüşme aşamasındayız. Onlarda netleştiğinde bilgisini vereceğiz. Rusya’nın en ünlü oyuncuları Bir Umut filminde olacaklar. Rus oyuncular bu filmde oynamayı seve seve kabul ediyorlar. Çünkü hikayeye çok saygı duyuyorlar. Bizim oyuncularımızda çok saygı duyuyor. Yine muhteşem insanların kalbinden kopan bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyarak insanların biraz kalbini sızlatacağız. Umarım herkesin beğenisini kazanır ve hak ettiği yeri buluruz” ifadelerini kullandı.



2020’DE BİR UMUT VİZYONDA

Uslu film tamamen gerçek hikayeden olacağını da sözlerine ekleyerek "Ayla filmindeki gibi bu filmde de gerçekçiliğe önem verdik. Filmin başında ve sonunda Gülsüm annenin ve Umut’un görüntüleri olacak. Çok özel bir görüntüyü yayınlayacağız filimde inşallah. Bana göre Gülsüm Kabadayı’nın insanlık hikayesi bizim ülkemiz için eşi ve enderi bulunmaz muhteşem bir hikaye. Bizim bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor ülke olarak. Hakikaten çok iyi değerlendirip çok iyi yerlerden hak ettiği ödülleri almasını sağlamamız gerekiyor. Bizde bunun için çok özenli ve itinalı bir çalışma sürdürüyoruz. İnşallah 2020 yılında sinemaseverleri Bir Umut filmi ile buluşturacağız. Oscar ödüllerinde de çok iddialı olduğumuzu düşünüyorum. Hikayenin özelliği açısında çok iddialı olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Uslu, Ayla filminde olduğu gibi 2 ülkeyi ilgilendiren bir hikaye olduğunu söyleyerek. “Bu seferde Türkiye ile Rusya’yı ilgilendiren bir hikaye. Eminim Rusya’da filme sahip çıkacak. Şu anda Rusya hikayeye ve Gülsüm anneye bizden daha çok sahip çıkmış durumdalar. 2 ülke omuz omuza vererek inşallah Oscar yolunda bir adım atarız” dedi.