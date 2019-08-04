Ata Demirer’in sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen gösterisi Ata Demirer Gazinosu, tüm eğlencesi ve Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’na özel yepyeni sürprizleri ile Ağustos ayının en kahkahalı gecesine imza atacak.
YALIN YOĞUN İSTEK ÜZERİNE YENİDEN HARBİYE’DE
19 Ağustos Pazartesi akşamı Yalın sahnede olacak. Geçen ay, Harbiye’de ilk konserini veren Yalın’ın biletleri günler öncesinden tükenmişti. Sahne showları ve repertuarı ile tadı hafızalarda kalan konseriyle Yalın, yoğun istek üzerine şimdi yeni sürprizleriyle tekrar sahnede olacak.
ŞEVVAL SAM “OTURMAK YOK” DİYOR!
20 Ağustos Salı akşamı sahne Şevval Sam’ın! Ağustos ayının en eğlenceli en coşkulu gecesine hazırlanan Şevval Sam, her telde, her dilden müzik ve dans dolu bir gece vaad ediyor!
18 Ağustos Pazar 21:00 ATA DEMİRER GAZİNOSU
19 Ağustos Pazartesi 21:00 YALIN
20 Ağustos Salı 21:00 ŞEVVAL SAM
13 Eylül Cuma 21:00 CANDAN ERÇETİN
14 Eylül Cumartesi 21:00 CEM ADRİAN
15 Eylül Pazar 21:00 EBRU GÜNDEŞ
16 Eylül Pazartesi 21:00 KAAN SEKBAN
17 Eylül Salı 21:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW