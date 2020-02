Harrison Ford yeni Indiana Jones için beklemek istemiyor

Amerikalı oyuncu Harrison Ford'un başrolünde yer aldığı 1984 yapımı Kamçılı Adam (Indiana Jones and the Temple of Doom) ile başlayan ve son olarak 2008'de Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) ile seyirciyle buluşan sinema tarihinin en sevilin serilerinden Indiana Jones'un 5. filmi için çalışmalar devam ediyor.

BEKLENDİĞİNDEN HIZLI İLERLİYOR

Üstelik LucasFilm'in başkanı Kathleen Kennedy'e bakılırsa hazırlık süreci beklendiğinden hızlı ilerliyor. Filmle ilgili sıkıntılar olduğu iddialarını yalanlayan Kennedy, 77 yaşındaki Harrison Ford'un proje için heyecanlı olduğunu ve daha fazla beklemek istemediğini söyledi.

Hollywood efsanesi Indiana Jones ve Yıldız Savaşları'ndaki Han Solo karakteriyle ünlendi

YÖNETMEN KOLTUĞUNA SPIELBERG'İN OTURMASI BEKLENİYOR



Steven Spielberg'in yönetmen koltuğunda oturması beklenen yapımın çıkış tarihi 9 Temmuz 2021 olarak ilan edildi.

35 YIL SONRA AYNI KARAKTERİ CANLANDIRDI

13 yıl sonra tekrar Indiana Jones'u oynayacak olan Ford, daha önce de ilki 1982'de izleyiciyle buluşan kült bilim-kurgu filmi Blade Runner'ın (Bıçak Sırtı) devamı Bıçak Sırtı 2049'da 35 yıl aradan sonra aynı karakteri canlandırmıştı.

YENİ FİLMİ 21 ŞUBATTA

Son olarak Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2'de, Rooster karakterinin seslendirmesini yapan Harrison Ford, 21 Şubat'ta vizyona girecek Vahşetin Çağrısı (The Call of the Wild) filminde John Thornton rolüyle seyirci karşısına çıkacak.