Netflix'ten Harry Potter hayranları için müjdeli haber geldi. Fantastik sinemanın dünya çapında en çok sevilen serilerinden olan Harry Potter, Netflix bünyesine dahil oluyor.
Tüm Harry Potter filmlerini 1 Haziran‘da kütüphaneye ekleyecek olan Netflix aynı zamanda Harry Potter evreninde geçen Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? filmini de 1 Haziran’da izleyicilerle buluşturacak.
Harry Potter, İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yedi kitap halinde yazılan fantastik roman serisisinden sinemaya uyarlandı.
GEÇMİŞTEN BUGÜNE HARRY POTTER