Hasankeyf Müzesi tarihi mihrapla ziyaretçilerini karşılayacak

Ilısu Barajı HES Projesi kapsamında, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölü sahasından çıkarılarak Kültürel Park Alanı'ndaki Arkeopark'a taşınan tarihi Koç Camisi'nin mihrabı, farklı tarihsel dönemlerden eserlerin yer aldığı Hasankeyf Müzesi girişine yerleştirildi.



73 bin metrekare alana inşa edilen, 4 bin metrekare kapalı alana sahip, Hasankeyf'in yanı sıra Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır'daki kurtarma kazılarında çıkarılan Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Ortaçağ, Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait bin 453 eserin yer aldığı Hasankeyf Müzesi, girişe yerleştirilen Koç Camisi'nin mihrabı ile ziyaretçileri karşılayacak.



6 metre yüksekliğinde 4 metre genişliğindeki iki parçadan oluşan mihrap, derin kazıma tekniğiyle işlenmiş bitkisel ve çiçekli kufi yazılardan oluşan alçı süslemelerle Selçuklu Dönemi alçı motifleriyle benzerlik taşıyor.



Arkeologlar gözetiminde, itina ile aslına uygun şekilde restore edilerek müzenin girişine konumlandırılan, kitabesi olmayan mihrabın, kimi araştırmacılar tarafından 14-15. yüzyıllara ait olduğu Eyyubiler döneminde yapılmış olabileceği ifade ediliyor.

"TURİSTLER HER EVRESİNE AİT ESERLERİ GÖREBİLECEK"

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, çevre müzelerde koruma altına alınan eserlerin de nakli ile 4 bini aşkın eserin müzede sergileneceğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Buraya gelecek turistler tarihin her evresine ait eserleri görebilecek. Hem buradaki teşhir, tanzimi hem konumu itibarıyla ülkemizdeki önemli müzelerimizden birisi. Dünyada buna benzer sayılı müze var. Tarihin sıfır noktası diyebileceğimiz 12 bin yıldan itibaren ki bütün evrelerin görülebileceği eserleri burada teşhir ediyoruz. Koç Camisi'nin bitki süslemelerinden esinlenerek yapılan mihrabı da bu eserlerden biri. Mihrabın bulunduğu bölüm en çok önem verdiğimiz alan olacak. Çünkü Koç Camisi'nin bitki süslemelerinden esinlenerek yapılan eserleri, mihrabı, kufi yazıları nadir eserler arasında çok önemli bir yere sahip. Bunları yeniden birleştirmek suretiyle ziyaretçilerimizin beğenisine sunacağız."