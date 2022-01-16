Helen Mirren'ın Golda Meir rolü tartışma yarattı

İngiliz oyuncu Helen Mirren, bugüne kadar onlarca karaktere hayat verdi. Bugüne dek Oscar, BAFTA, Emmy ve Altın Küre ödülleri kazandı. 74 yaşındaki oyuncu yeni filmi Golda'da İsrail’in ilk kadın başbakanı Golda Meir’i canlandırınca eleştirilerin hedefi oldu.

ANTİSEMİTİZM SUÇLAMASI



Usta oyuncu Yahudi olmamasına rağmen Golda Meir’i oynadığı için bazı kesimler tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor. Bu kişiler, Yahudi olmayan bir oyuncunun Golda Meir’i canlandırmasının antisemitizm (Yahudi düşmanlığı) ile ilgili olduğu iddiasında bulunuyor.



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Karşı görüştekiler ise Mirren’in farklı rolleri özellikle seçtiğine dikkati çekiyor. Tartışmada, Mirren’in aslında İngiliz olmamasına rağmen İngiltere kraliçesini canlandırdığı da vurgulandı. Londra’da Illiana Mironova adıyla doğan aktrisin babası Rus kökenli bir taksi şoförüydü. Büyükbabası Vassilievich Mironov, bir Rus soylusuydu. Mirren daha önce de Yahudi bir karakteri canlandırmıştı. Aktris, Hollywood’da siyahi yönetmenlerin kariyerini savunmuştu.

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