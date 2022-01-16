Helen Mirren'ın Golda Meir rolü tartışma yarattı

50 yıldan uzun bir zamandır sinema endüstrisinin içinde yer alan 74 yaşındaki Helen Mirren, İsrail'in ilk kadın başbakanı Golda Meir'i canlandırdığı için eleştirilerin hedefinde. İngiliz oyuncu Yahudi olmadığı gerekçesiyle bazı kesimlerden tepki gördü.

Haberler 16.01.2022 - 14:02

Helen Mirren'ın Golda Meir rolü tartışma yarattı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Helen Mirren: Kadınlar daha fazla konuşmalı

Helen Mirren: Kadınlar daha fazla konuşmalı

Helen Mirren 'yıldızına' kavuştu

Helen Mirren 'yıldızına' kavuştu

İngiliz oyuncu Helen Mirren, bugüne kadar onlarca karaktere hayat verdi. Bugüne dek Oscar, BAFTA, Emmy ve Altın Küre ödülleri kazandı. 74 yaşındaki oyuncu yeni filmi Golda'da İsrail’in ilk kadın başbakanı Golda Meir’i canlandırınca eleştirilerin hedefi oldu.

ANTİSEMİTİZM SUÇLAMASI

Usta oyuncu Yahudi olmamasına rağmen Golda Meir’i oynadığı için bazı kesimler tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor. Bu kişiler, Yahudi olmayan bir oyuncunun Golda Meir’i canlandırmasının antisemitizm (Yahudi düşmanlığı) ile ilgili olduğu iddiasında bulunuyor.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRİLDİ

Karşı görüştekiler ise Mirren’in farklı rolleri özellikle seçtiğine dikkati çekiyor. Tartışmada, Mirren’in aslında İngiliz olmamasına rağmen İngiltere kraliçesini canlandırdığı da vurgulandı. Londra’da Illiana Mironova adıyla doğan aktrisin babası Rus kökenli bir taksi şoförüydü. Büyükbabası Vassilievich Mironov, bir Rus soylusuydu. Mirren daha önce de Yahudi bir karakteri canlandırmıştı. Aktris, Hollywood’da siyahi yönetmenlerin kariyerini savunmuştu.

Annemizi Saklarken 7. yeni bölüm fragmanı

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...