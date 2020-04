Hellraiser’ın dizi uyarlaması geliyor

HBO, Clive Barker’ın yazıp yönettiği, korku sinemasının kült filmleri arasında yer alan Hellraiser’ın dizi uyarlaması için hazırlıklara başladı.



Dizinin pilot bölümünü David Gordon Green yönetecek. Merakla beklenen dizinin senaryosunu Godzilla: King of the Monsters, Trick r’ Treat filmlerinin senaristi Michael Dougherty ve Battlestar Gallactica, Heroes dizilerinin senaristi olarak tanınan Mark Verheiden kaleme alacak.



Clive Barker‘ın kısa öyküsü The Hellbound Heart’dan uyarlayarak yazıp yönettiği 1987 yapımı Hellraiser; eski çağlardan kalma gizemli bir küpü evinin çatı katında kurcalayan Frank’in, başka bir boyutun kapılarını açmasıyla gelişen korkutucu ve esrarengiz olayları konu almış ve ilginç atmosferiyle dikkat çekmişti.



Elde ettiği başarı sonucunda kendisinden sonra dokuz devam filminin çekilmesine vesile olan Hellraiser, yıllar geçtikçe birçok filme referans kaynağı olmuştu.