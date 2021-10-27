Hindi Zahra İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde

Türkiye’nin tek halk müzikleri festivali olan İstanbul 3. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla 11- 13 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleşecek. Programı Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan festivalin bu yılki yabancı konukları Hindi Zahra, Le Trio Joubran ve Azerin olurken Türkiye’den de Sabahat Akkiraz, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Kubat, Şefika Kutluer verecekleri konserle İstanbullular ile buluşacak.



AKM’DEKİ İLK FESTİVAL

İstanbul 3. Halk Müzikleri Festivali her sene olduğu gibi etkileyici içeriği ile dikkat çekiyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ilk festival olma özeliğini taşıyor.



HİNDİ ZAHRA VE YAVUZ BİNGÖL AÇILIŞI YAPIYOR



Festivalin açılışını 11 Kasım Perşembe akşamı dünyaca ünlü Fas asıllı Fransız sanatçı Hindi Zahra ile Yavuz Bingöl yapacak. Yavuz Bingöl 18.30’da sahneye çıkarken Hindi Zahra konseri 20.30’da başlayacak.

Dünya müziğinin yanı sıra etnik caz alanında da çalışmalar yapan Hindi Zahra konserinde sevilen albümleri Homeland ile Homemade’den şarkılar seslendirecek. Yavuz Bingöl ise artık birer klasik olmuş albümlerinden sevilen şarkılarını orkestrası eşliğinde seslendirecek.



Şefika Kutluer

FİLİSTİN MÜZİĞİNİ DÜNYAYA TANITTILAR



12 Kasım Cuma akşamı festivalin ikinci gününde Filistinli Le Trio Joubran ile Şefika Kutluer sahneye çıkacak. Sihirli flüt lakabıyla bilinen Şefika Kutluer konseri 18.30’da gerçekleşecek. Konserde Kutluer’e Bakü Yaylılar grubu ile Filistinli Bakr Khelifi’in udu ile eşlik edecek. Sadece ülkemizde değil dünyada da tanınan Şefika Kutluer, AKM’deki konserinde çok özel repertuvarı ile yer alacak.



Le Trio Joubran ise 20.30’da müzikseverlerin karşısına çıkacak. Filistinli olan Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşan Le Trio Joubran geleneksel Filistin müziğini ud ile icra ediyor. Dünya basınında haklarında çıkan övgü dolu yazılarla tanınan Jourban kardeşler, enstrümanlarını tek bir ses gibi büyüleyici biçimde çalıyor. Ud ve Arap lavtasının en büyük virtüözlerinden olarak gösterilen Jourban kardeşler enstrümanlarını kendi ruhlarının sesi ve bedenlerinin çarpan kalbi olarak ifade ediyor. Paris Olympia'dan New York Carnegie Hall'a uzanan farklı konser salonlarında binlerce kişiye konser veren Le Trio Jourdan şimdi AKM’de.



Azerin

HACI BEKTAŞ VELİ İLE YUNUS EMRE BU KONSERDE BULUŞUYOR



AKM’de 13 Kasım Cumartesi akşamı iki unutulmaz konser art arda sahnede olacak. Azerbaycan’dan Azerin ile Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre’yi buluşturan proje konseri gecenin programını oluşturuyor.



Bu yıl Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Türkiye’de UNESCO tarafından da dünyada anma yılı ilan edilen Hacı Bektaş Veli ile yine Anadolu kültürünün büyük ismi Yunus Emre bu özel proje konseri ile saat 20.30’da sahneye taşınıyor. Yavuz Bingöl’ün sanat yönetmenliğinde hazırlanan ‘Bir Ses Yunus Bir Nefes Hacı Bektaş’ konserinde Bingöl’ün yanı sıra Sabahat Akkiraz, Sibel Can ve Kubat aynı sahnede olacak. Şef Eray İnal’ın yönetimindeki orkestra ile gerçekleşecek etkinlikte tematik olarak ilk kez Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre’nin dizelerinden oluşan şarkılar seslendirilecek.



AZERİN 13 KASIM'DA SAHNE ALACAK



Azerbaycan’da çok sevilen başarılı sanatçı Azerin, yine AKM’de 13 Kasım Cumartesi akşamı 18.00’de konser verecek isim. Azerbaycan ve Türki Cumhuriyetleri’nde tanınan ve sevilen sanatçı müziğe çok erken yaşlarda başladı. Etkileyici sesi ile herkesi kendine hayran bırakan Azerin, repertuarındaki otantik halk müziği türündeki şarkılarla enfes bir konser vermeye hazırlanıyor.



SERGİ, SÖYLEŞİ VE ATÖLYE ÇALIŞMASI



Festival kapsamında ayrıca AKM fuayesinde Anadolu'nun müzik dünyasına armağan ettiği enstrümanların yer aldığı bir sergi ve bu sergi kapsamında bağlama yapım atölyesi ve panel gerçekleştirilecek.

