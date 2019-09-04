Shoplifters (Arakçılar) filmiyle tanınan ve geçen yıl Altın Palmiye ödülü ile Türkiye’de uluslararası yarışma dalında En İyi Yönetmen Altın Portakal’ını kazanan Hirokazu Koreeda, Güney Kore’nin film festivalinden de ödül aldı.
Japon yönetmen, 2019 Busan Uluslararası Film Festivali’nde ‘Yılın Asyalı Yönetmeni’ seçildi.
Bu ödül, Asya film endüstrisine ve kültürüne katkıda bulunan Asyalı yönetmenlere veriliyor.
Yönetmenin The Truth adındanki Japonca olmayan filmi, hem 76. Venedik Film Festivali’nin hem de Busan’ın açılış filmi oldu. Fransa’da, Fransızca ve İngilizce dillerinde çekilen filmde Catherine Deneuve, Juliette Binoche ve Ethan Hawke başrollerde yer alıyor.
Güney Kore’nin Busa şehrinde yapılan film festivali, 3-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.