Hitit krallarının yazlığı Sarissa Antik Kenti'nde turizm hedefi

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve Hititlerin önemli yerleşim merkezlerinden olan tarihi Sarissa-Kuşaklı Antik Kenti turizme kazandırılacak.

İHA 06.08.2021 - 11:47

Hitit krallarının yazlığı Sarissa Antik Kenti'nde turizm hedefi

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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunun ve yaklaşık 3 bin 500 yıl önce Hitit kralları tarafından yazlık olarak kullanılan Sarissa-Kuşaklı Antik Kenti, başlatılan çalışmalar ile turizme kazandırılacak.

Vali Ayhan Başören köyünde M.Ö. 1500 ve 1400’lü yıllarda Hititlerin önemli bir yerleşim merkezi olan ve birçok bilimsel kazı çalışmalarının yapıldığı tarihi Sarissa Antik Kent bölgesinde incelemelerde bulundu.

Kuşaklı ören yeri olarak da bilinen Sarissa bölgesinin, Altınyayla ilçesinin önemli bir turizm rotası olduğunu ifade eden Vali Salih Ayhan, "Altınyayla Başören köyünde bulunan ve geçmişi M.Ö. 1500'lü yıllara dayanan Tarihi Sarissa-Kuşaklı Antik Kenti'nin, peyzaj çalışmaları ve sosyal donatıları yapılarak kültür turizmine kazandırılması için yakın zamanda ihalesi yapılacaktır" dedi.

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