'Hope Alkazar' sanatseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor

Sanatçı Refik Anadol'un "Alkazar Rüyası" isimli interaktif enstalasyonu izlemek için gelen sanatseverler mekanın önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Açıklamalarda bulunan Alkazar Direktörü Bahar Türkay, Hope Alkazar'ı merkezinde sosyal iyilik olan ve hareket, dans, kültür sanatı bir arada buluşturan bir platform olarak tanımladığını söyledi.

Türkay, mekandaki bütün içeriklere hem dijital hem de fiziksel olarak erişebileceğini belirterek, "Spor, dans, kültür ve sanat alanındaki içerikleri, değerlerimizle örtüşen ve özellikle gençlere yaptığı çalışmalarla ilham olmuş, umut vermiş kişi ve kurumlardan oluşan çok geniş bir program ortağıyla birlikte hazırlıyoruz" dedi.



"Alkazar Rüyası" isimli dijital enstalasyona ilişkin görüşlerini de ifade eden Türkay, şunları kaydetti: "Refik Anadol Stüdyo tarafından gerçekleştirilen projenin buraya özel olması çok önemli. Çünkü bu dijital deneyim diyebileceğimiz eser. Bir kısmı Alkazar Sineması'nda da gösterilmiş olan 150 tane filmin bütün datalarımın yapay zekaya yüklenmesi sonucu ortaya çıkmış bir deneyim. Dolayısıyla Refik'in ve ekibinin ortaya attığı soru, 'Alkazar bir rüya görseydi ve ortaya ne çıkardı, nasıl bir rüya görürdü, ortaya ne çıkardı?' şeklindeydi. Toplam 20 dakikalık bir deneyimden bahsediyoruz"



Türkay, Hope Alkazar'da tarihi sinema salonu fonksiyonunun da devam edeceğine ve ocak ayı sonundan itibaren düzenli film gösterimleri olacağına dikkati çekerek, mekanda tiyatro kolektifleri, dans grupları, müzik toplulukları veya hareket ve spor alanında çalışma yürüten ekiplere de yer vermek istediklerini dile getirdi.

