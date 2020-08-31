Ruanda Oteli filmine de konu olan Paul Rusesabagina gözaltında

Kanadalı, İngiliz, İtalyan ve Güney Afrikalı firmaların ortak yapımı olan Ruanda Oteli (Hotel Rwanda) filminde tüm zorluklarla başa çıkarak masumların hayatını kurtardığı ileri sürülen Paul Rusesabagina, Ruanda Soruşturma Bürosunca (RIB), terör örgütü lideri olmak, adam kaçırmak ve masum insanları öldürmek suçlamasıyla uzun süredir aranıyordu.



RIB'den yapılan açıklamada, Ruanda Demokratik Değişim Hareketini (MRCD) yöneten ve yurt dışında sürgünde yaşayan Rusesabagina'nın uluslararası iş birliği sayesinde yakalandığı ve ülkeye getirildiği belirtildi.



Angelina Jolie ve Paul Rusesabagina (2005)

Devletin terör örgütü olarak kabul ettiği MRCD, hükümete yönelik sert eleştirileriyle biliniyor. Rusesabagina'nın, kurduğu Hotel Ruanda Rusesabagina Vakfı (HRRF) üzerinden topladığı bağışlarla MRCD'nin silahlı koluna mali destek sağladığı ileri sürülüyor. Örgüt, 2018 yılında çok sayıda sivilin ölümüne yol açmakla suçlanmıştı.

2004 yapımı Ruanda Oteli filminde Paul Rusesabagina'ya Don Cheadle hayat verdi

Hutuların, Nisan 1994'te Tutsilere ve ılımlı Hutulara karşı başlattıkları soykırımda yaklaşık 800 bin Ruandalı hayatını kaybetmişti.

RUANDA OTELİ FİLMİNİN KONUSU

Ruanda Oteli filminde, kaosun Rwanda’nın günlük yaşamının başrollerinden birini oynadığı günlerde, Paul Rusesabagine, Kigali’de oldukça pahalı bir otel yönetmektedir. Onun için ırk kategorize edilmesi gereken bir insan özelliği değildir. Bir Tutsi olan Tatiana ile mutlu bir evlilikleri vardır. Tutsi isyankarlarının öldürülmesiyle biten barış süreci sonucunda katliama başlayan Hutu milisleri, şehri bir kan gölüne dönüştürmektedirler. Paul, hem kendi ailesini hem de masum insanları korumak üzere bir şeyler yapmak zorundadır. Don Cheadle, Joaquin Phoenix ve Nick Nolte gibi oyuncuların boy gösterdiği Hotel Rwanda’nın yönetmen koltuğunda Terry George var.



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